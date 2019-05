Ein Reporter des "Tagesspiegel" soll junge Kolleginnen sexuell bedrängt und ihnen aggressive Avancen gemacht haben. Die Chefredaktion schaut jahrelang weg. Die Frauen sehen keine andere Möglichkeit als sich an die Öffentlichkeit zu wenden.

Ein Reporter des "Tagesspiegel" soll jahrelang jüngere Kolleginnen sexuell belästigt, gestalkt und bedrängt haben. Darüber berichtet das Nachrichtenportal "Buzzfeed" zuerst. Demnach seien mehrere Frauen von dem Mann, der seit mehr als 20 Jahren bei der Berliner Tageszeitung arbeitet, belästigt worden.

Das sagt das Gesetz Der Gesetzgeber hat über die europäischen Grenzen hinaus klar definiert: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gilt als Mittel zur Machtausübung, bei dem ein Machtgefälle bzw. ein Abhängigkeitsverhältnis sexualisiert wird. Es ist ein unerwünschtes sexuelles Verhalten, bei dem eine Person Macht ausübt und die andere sich unwohl und in ihrer Würde verletzt fühlt. Dem Gesetz nach ist sexuelle Belästigung mit körperlicher Berührung in Deutschland erst seit dem 10. November 2016 strafbar (§ 184i StGB). Vorher wurde die einschlägige Handlung nur in besonderen Fällen als Beleidigung (mit sexuellem Hintergrund) gem. § 185 Strafgesetzbuch verfolgt. Im Paragraphen 184i ist nun festgelegt, dass mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft wird, wer eine andere Person in "sexuell bestimmter Weise" körperlich berührt und dadurch belästigt. Für eine sexuelle Belästigung ohne körperlichen Kontakt gilt der Straftatbestand der Beleidigung.

Nach den Recherchen von "Buzzfeed" sei das "grenzüberschreitende Verhalten" des Mannes im Haus bekannt gewesen. Demnach wurde die Chefredaktion des "Tagesspiegel" schon im Jahr 2012 darüber informiert. Chefredakteur Lorenz Maroldt bestritt aber, dass einzelne Vorfälle konkret an ihn herangetragen wurden. Im Zuge von Gesprächen mit Mitarbeiterinnen seien nun aber drei weitere Namen genannt worden, “die im Zusammenhang mit unangemessenem Verhalten gegenüber Mitarbeiterinnen stehen”. Auch verbale Übergriffe soll es gegeben haben.

Eine Mitarbeiterin des "Tagesspiegel" hatte sich an "Buzzfeed" gewandt. Demnach bedrängte sie der weitaus ältere Kollege auf einer Feier und fasste ihr später in einem Taxi an den Busen. Auch eine andere Frau hatte sich gemeldet. Sie habe eine kurze Affäre mit dem Reporter gehabt. Nach der Trennung rief er sie unzählige Male an und belästigte sie. Die Frau war laut eigener Aussage kurz davor, die Polizei wegen Stalkings einzuschalten.

Junge Journalistinnen, die als Praktikantinnen oder Volontärinnen beim "Tagesspiegel" anfingen, hätten ebenfalls davon berichtet, dass der Mitarbeiter ihnen Facebook-Nachrichten geschrieben habe, die eine Grenze aus reiner Höflichkeit überschritten hätten. Teilweise habe er den Frauen noch vor ihrem ersten Tag eine Freundschaftsanfrage geschickt. Der Reporter bestreitet alle Vorwürfe.

Reporter war mit Chefetage befreundet

Betroffene Frauen hatten sich offenbar auch einem Kollegen anvertraut. Er bestätigte, dass auch viele Kollegen von den Bedrängungen und aggressiven Avancen des Mitarbeiters gewusst hätten. Doch aus Angst um ihre Karriere schwiegen die Frauen. Der Reporter habe Ansehen in der Redaktion genossen und sei mit vielen Schlüsselfiguren im Haus befreundet.

Die Chefredaktion habe bereits in den vergangenen Tagen von "unangemessenem Verhalten und sexueller Belästigung" gehört, bevor der Artikel auf "Buzzfeed" veröffentlicht worden war. Der beschuldigte Journalist sei sofort und bis auf weiteres freigestellt worden. Laut einer Stellungnahme, die der "Tagesspiegel" auf der eigenen Internetseite veröffentlicht hat, werde nun eine Ombudsfrau eingesetzt, die sich mit der Aufarbeitung der Vorwürfe befassen soll. "Wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst", heißt es in der Erklärung.