In einem Berliner U-Bahnhof ist ein Feuer ausgebrochen. Es gibt Verletzte. Die Brandursache ist noch unklar.

In Berlin hat sich ein Feuer bis ins Dach eines U-Bahnhofs ausgebreitet. Der Brand an der Haltestelle Onkel Toms Hütte sei noch nicht unter Kontrolle, es gebe Verletzte, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zunächst war unklar, wie viele Menschen sich verletzt haben. Eine hohe zweistellige Zahl an Einsatzkräften sei vor Ort. Die Feuerwehr erwarte einen stundenlangen Einsatz bis in die Nacht hinein, sagte der Sprecher.

Das Feuer sei zunächst in einem Geschäft an dem U-Bahnhof ausgebrochen und habe sich dann ausgebreitet. Weil sich ein Wohngebiet in der Nähe befindet, müssten unter Umständen Wohnungen evakuiert werden.