Panorama

Polizei-Großeinsatz in Bochum: Bewaffneter verschanzt sich in Tankstelle

Ein Mann verschanzt sich in einer Tankstelle in Bochum. Er ist offenbar bewaffnet - und hält eine Angestellte fest. Die Polizei ist mit Spezialeinsatzkräften vor Ort und bittet, die Gegend um die Hauptstraße zu meiden.

In Bochum läuft seit dem Morgen ein größerer Polizeieinsatz im Bereich einer Tankstelle im Stadtteil Langendreer. Die Polizei sei mit "starken Kräften" vor Ort, heißt es. Einem Sprecher zufolge gibt es eine Bedrohungslage: Ein Bewaffneter hat sich demnach mit einer Angestellten in der Tankstelle in der Hauptstraße verschanzt.

Die Hintergründe der Tat liegen im privaten Bereich des Mannes - laut "Radio Bochum" soll es sich wohl um einen Sorgerechtsstreit handeln. Die Frau, die der Bewaffnete festhält, geriet laut Polizei als unbeteiligte Dritte in die Situation. Ein terroristischer Hintergrund wird ausgeschlossen.

Die Polizei kommuniziert mit einem Megafon mit dem Mann, mittlerweile ist auch ein Spezialeinsatzkommando vor Ort. "Die Lage ist stabil", twitterte die Polizei. Dennoch wurden die Straßen in einem Umkreis von mehreren Hundert Metern um die Tankstelle gesperrt. Die Polizei bittet, die Gegend weiträumig zu meiden.

Quelle: n-tv.de