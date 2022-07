Die Absage eines Vortrags über Geschlecht und Gender erhitzt die Gemüter und bringt der Berliner Humboldt-Universität viel Kritik ein. Beim Nachholtermin steht ein Polizeiwagen bereit, doch Proteste gibt es keine.

Nach wochenlangem Streit hat die Berliner Biologin Marie-Luise Vollbrecht ihren Anfang Juli abgesagten Geschlechter-Vortrag mit dem Titel: "Geschlecht ist nicht (Ge)schlecht, Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt" nachgeholt. Ein Polizeiwagen stand zur Sicherheit vor der Humboldt-Universität. Die 32-jährige Doktorandin sprach etwa eine halbe Stunde, doch Proteste gab es nicht. Bei einer Podiumsdiskussion versuchte die Uni anschließend, die komplexe Kontroverse aufzuarbeiten. Universitätspräsident Peter Frensch sagte, es sei nie Absicht gewesen, den Vortrag zu streichen, sondern nur, ihn zu verlegen. Vollbrecht hielt den Vortrag wegen des Protests zunächst nur auf Youtube.

Die Doktorandin sollte die Präsentation ursprünglich während einer Langen Nacht der Wissenschaften am 2. Juli halten. Nach angekündigten Proteste strich die Uni den Vortrag wegen Sicherheitsbedenken aus dem Programm. Vollbrechts zentrale These ist, es gebe beim Menschen nur zwei Geschlechter, die man lebenslang behalte. Kritiker werfen ihr eine feindselige Haltung gegen Transsexuelle vor, auch wegen früherer Äußerungen.

Vollbrecht war im Juni mit anderen Autoren in die Kritik geraten. Sie schrieben in einem "Welt"-Beitrag kritisch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo in Sendungen ihrer Ansicht nach "geleugnet" worden sei, "dass es nur zwei Geschlechter gibt". In dem Beitrag stand auch, Kinder würden "indoktriniert" und "aufdringlich sexualisiert".

Biologin nahm nicht an Podiumsdiskussion teil

Die Humboldt-Universität wurde für ihr Vorgehen heftig gescholten. Frensch sprach von einem "Shitstorm", der über der Uni losgebrochen sei. Auch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hatte Sorge um die Freiheit der Wissenschaft geäußert. Bei der Podiumsdiskussion am Abend sagte die FDP-Politikerin, eine Hochschule müsse in einem solchen Fall Sicherheitserwägungen treffen. Aber das "bedarf natürlich der Erklärung". Wichtig seien offene Debatten. Sie selbst unterstütze die Linie der Ampel-Koalition und das geplante Selbstbestimmungsgesetz, das das Leben von trans- und intersexuellen Menschen erleichtern soll. Von dieser inhaltlichen Position trenne sie die Frage der Freiheit der Wissenschaft. "Das ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die wir führen müssen", sagte Stark-Watzinger.

Vollbrecht hatte ihre Teilnahme an der Podiumsdiskussion abgesagt. Als Gründe nannte sie unter anderem, es seien zu viele Personen für das Podium eingeladen und die Zusammensetzung sei unausgewogen.