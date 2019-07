Ausnahmezustand in Frankfurt: Die Stadt erlebt eine große Evakuierungsaktion wegen einer gefährlichen Weltkriegsbombe. Vor allem einer der beiden Zünder macht den Experten vom Kampfmittelräumdienst Kopfzerbrechen.

In der Innenstadt von Frankfurt am Main herrscht heute Ausnahmezustand. Grund ist die geplante Entschärfung einer 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Rund 16.500 Menschen mussten dafür ihre Wohnungen verlassen.

Der öffentliche Nahverkehr in dem betroffenen Gebiet im Ostend wurde eingestellt, außerdem blieb der Zoo geschlossen. Von den Sperrungen betroffen ist auch die Europäische Zentralbank und die Osthafenbrücke. Polizisten kontrollierten, ob die Bewohner auch tatsächlich wie angeordnet ihre Wohnungen bis 8 Uhr am Sonntag verlassen hatten und auch keine anderen Menschen in der Sperrzone unterwegs waren. Dazu klingelten Beamte in den betroffenen Häusern, ein Polizeihubschrauber überflog das Gebiet.

Noch kurz vor 8 Uhr waren in der Sperrzone allerdings noch Jogger und Radfahrer unterwegs, aus Hotels im Evakuierungsbereich checkten die letzten Gäste aus. Die eigentliche Entschärfung soll in den Mittagsstunden beginnen. "Wir haben dafür etwa vier Stunden eingeplant", sagte René Bennert vom Kampfmittelräumdienst, der zusammen mit einem Kollegen den Sprengkörper entschärfen sollte. Dabei sollen beide Zünder der Bombe ferngesteuert aus der Bombe herausgeschnitten werden.

Fingerspitzengefühl gefragt

Problematisch könnte vor allem die Entschärfung eines der beiden Zünder am "Kopf" der Bombe werden, der sich noch unter der Erde befindet. Die Kampfmittelräumer müssen sich behutsam zu ihm vorarbeiten.

Die Bombe US-amerikanischer Herkunft war bei Bauarbeiten in der Nähe der Europäischen Zentralbank gefunden worden. Die besondere Herausforderung sei, dass die Zünder stark deformiert seien, sagte Bennert zu den möglichen Problemen. Eine kontrollierte Sprengung solle es aber "definitiv nicht geben".

Bereits am Samstagmorgen waren die ersten Bewohner aus einem Pflegeheim verlegt worden, das in dem Evakuierungsgebiet liegt. Helfer brachten dabei unter anderem 25 Wachkomapatienten in andere Heime und Krankenhäuser. "Die Verlegung ist problemlos angelaufen", sagte ein Feuerwehrsprecher.