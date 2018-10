Panorama

Trupps suchen weitere Opfer: Brand in Kölner Altstadt tötet zwei Menschen

In der Kölner Innenstadt hält ein Großbrand die Feuerwehr in Atem. Für zwei Menschen kommt jede Hilfe zu spät, die Suche nach weiteren Bewohnern läuft. Und das Feuer droht auf Nachbargebäude überzugreifen.

Ein Brand hat in der südlichen Kölner Altstadt mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Laut "Kölner Stadt-Anzeiger" suchen Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten in dem Gebäude in der Straße An St. Magdalenen nach weiteren Bewohnern. Eine Person wird laut Feuerwehr noch vermisst, weitere Opfer seien nicht auszuschließen. Vier Bewohner konnten demnach mit leichten bis mittelschweren Rauchgasvergiftungen gerettet werden.

"Das Feuer droht derzeit auf Nachbargebäude überzuspringen", sagte Christian Heinisch von der Feuerwehr Köln dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Der vierstöckige Altbau brenne vom ersten Obergeschoss bis unter das Dach, das Treppenhaus ist laut Feuerwehr komplett eingestürzt. Zwei Nachbarhäuser mussten demnach bereits evakuiert werden. Notfallseelsorger kümmern sich vor Ort um die Betroffenen.

185 Feuerwehrleute konnten den Brand bislang nicht unter Kontrolle bringen. Was die Ursache des Feuers war, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Ein Baustatiker prüft zudem, ob das brennende Haus einsturzgefährdet ist. Das THW wurde angefordert, um Teile des Gebäudes abzustützen, einige umliegende Straßen wurden gesperrt.

Auch Geruchsbelästigungen in der gesamten Kölner Innenstadt und Rauchverwirbelungen in Bodennähe sind die Folgen des Brandes. Die Feuerwehr rät, Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Lüftungs- und Klimaanlage abzuschalten.

Quelle: n-tv.de