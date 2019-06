Zu Beginn der Woche brechen in Brandenburg mehrere Waldbrände aus. Während einer von ihnen inzwischen gelöscht ist, steht der Wald bei Jüterbog, 80 Kilometer südlich von Berlin, weiter in Flammen - auf mehr als 600 Hektar. Munitionsreste erschweren die Löscharbeiten.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog kämpft die Feuerwehr gegen einen Waldbrand auf mehr als 600 Hektar. Nach Einschätzung des Umweltministeriums ist es das größte Feuer in Brandenburg seit der Wende. "Größere Brände gab es nur in den 70er-Jahren", sagt der Referatsleiter Wald und Forstwirtschaft im Ministerium, Carsten Leßner.

Am Mittwoch waren laut der Regionalleitstelle der Feuerwehr Brandenburg 120 Feuerwehrleute vor Ort. Zudem waren zwei Löschhubschrauber der Bundespolizei über dem Waldgebiet im Einsatz. Laut "Berliner Morgenpost" sollen die Feuerwehrleute am heutigen Donnerstag auf 150 aufgestockt und ein weiterer Löschhubschrauber der Bundeswehr angefordert werden.

Denn der Brand konnte in der Nacht zwar unter Kontrolle gebracht, jedoch weiterhin nicht gelöscht werden. Grund dafür ist unter anderem, dass sich das Brandgebiet auf einem früheren Truppenübungsplatz befindet, auf dem viele Munitionsreste vermutet werden. Der Brandgeruch war selbst im rund 80 Kilometer entfernten Berlin wahrnehmbar.

Einen weiteren Waldbrand in der Nähe des rund 30 Kilometer von Jüterbog entfernten Hennickendorfs konnte die Feuerwehr in der Nacht löschen. Dort hatten zuvor 60 Hektar Wald gebrannt.

Bis die für den Nachmittag erwarteten Niederschläge einsetzen, bleibt die Waldbrandgefahr in Brandenburg vor allem östlich von Berlin hoch. Laut n-tv Meteorologe Björn Alexander liegt sie derzeit zwischen Stufe vier und fünf von fünf.