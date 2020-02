Vorfälle in den Niederlanden Briefbomben in Amsterdam und Kerkrade explodiert

Zwei Vorfälle in den Niederlanden alarmieren die Sicherheitskräfte: In den Poststellen zweier Unternehmen in Amsterdam und Kerkrade detonieren in Briefsendungen versteckte Sprengsätze. Die Hintergründe sind noch vollkommen unklar.

Bei zwei Unternehmen in den Niederlanden sind vermutlich mit Sprengstoff gefüllte Briefe explodiert. Niemand wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Explosionen ereigneten sich am Morgen in Amsterdam und in Kerkrade nahe der deutschen Grenze im Südosten des Landes.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. In beiden Fällen explodierten die Briefe in den Poststellen der Unternehmen. Unklar ist noch, wie groß der Schaden ist.

In Amsterdam explodierte der mutmaßliche Sprengsatz kurz vor 8.00 Uhr. Hier war ein nicht näher bezeichnetes Unternehmen in einem Gewerbegebiet "An de Bolstoen" im Stadtteil Westpoort betroffen.

In Kerkrade an der deutsch-niederländischen Grenze kam es nach Angaben der Polizei Limburg gegen 8.30 Uhr zur Explosion. Dort war ein Briefsortierer im Gewerbegebiet "Wiebachstraat" betroffen. Die niederländische Gemeinde Kerkrade liegt nur wenige Kilometer nördlich von Aachen.

In den vergangenen Wochen waren in mehreren Unternehmen, aber auch bei Organisationen in den Niederlanden Briefe entdeckt worden, die mit Sprengstoff gefüllt waren. Bislang war es nie zu einer Explosion gekommen. Ob die Explosionen vom Mittwoch damit zusammenhängen, ist nach Angaben der niederländischen Behörden noch vollkommen unklar. Bisher gab es nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf Täter und Motiv.