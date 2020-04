Die Polizei kämpft in Berlin immer wieder gegen Clan-Kriminalität.

Clan-Mitglieder einer bekannten arabischen Großfamilie könnten einem Bericht zufolge die Corona-Krise dafür ausgenutzt haben, Geld vom Staat zu erbeuten. Die Polizei in Berlin soll bereits 250 Anträge identifiziert haben, die auf Betrug hindeuten.

Mitglieder arabischstämmiger Clans in Berlin sollen nach einem Bericht von "Spiegel TV" im großen Stil Corona-Soforthilfen erhalten haben. Die Berliner Kriminalpolizei stieß demnach bei einer ersten Prüfung auf Hunderte Anträge, wie es in dem Bericht unter Berufung auf Informationen aus der Polizei hieß. Finanzexperten der Polizei hatten dem Bericht zufolge Wohn- und Geschäftsadressen von mehreren Großfamilien mit den Daten der Investitionsbank Berlin (IBB) abgeglichen. Dabei sei es zunächst nur um eine Anfangsrecherche gegangen, bei der die Polizei wenige Anschriften abfragte, die bereits aus früheren Verfahren aktenkundig waren. Über 250 Anträge auf finanzielle Hilfe hätten demnach zu den wenigen Clan-Adressen gepasst.

250 Polizisten versuchen die Corona-Bestimmungen bei der Beerdigung durchzusetzen. (Foto: picture alliance/dpa)

Im Fokus soll dabei der Clan-Boss Karim Remmo stehen. Gegen ihn soll das Landeskriminalamt wegen Betruges ermittteln. Laut "Spiegel TV" kassierte er zu Unrecht Corona-Soforthilfen. Der 36-Jährige soll Geschäftsführer einer Firma sein, die eine Flüchtlingsunterkunft betreibt. Bei der Recherche sollen Finanzexperten Wohn- und Geschäftsadressen von mehreren Großfamilien mit den Daten der Investitionsbank Berlin abgeglichen haben, heißt es weiter.

Die Berliner Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt hatten am 23. April bekannt gegeben, dass es Ermittlungen zu Subventionsbetrug in bislang knapp 150 Fällen gebe. Die Schadenshöhe lag zu dem Zeitpunkt bei etwa 700.000 Euro. Mit weit mehr Fällen werde aber noch gerechnet, hieß es. In manchen Fällen wurden Soforthilfen von mehreren zehntausend Euro für Firmen beantragt, die es gar nicht gibt.

Am Montag beerdigte der polizeibekannte Rammo-Clan eine Angehörige im Stadtteil Schöneberg. Die Polizei musste im Großaufgebot ausrücken, um die Corona-Abstandsregeln durchzusetzen. Unter den Trauergästen war auch Karim Rammo, der zehnte Sohn der Verstorbenen.