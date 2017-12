Panorama

2018 wird besser - noch besser: Deutsche gehen mit Zuversicht ins neue Jahr

Die überwiegende Mehrheit der Deutschen blickt mit Wohlwollen auf das ablaufende Jahr. Und noch mehr erwarten, dass es 2018 noch besser laufen wird. Wenig Zuversicht herrscht indes in der Wählerschaft der AfD.

Die Bundesbürger gehen mit großer Zuversicht ins neue Jahr. Fast neun von zehn Befragten erwarten, dass 2018 besser wird als das abgelaufene Jahr, wie aus der jüngsten Forsa-Befragung hervorgeht. Zugleich sagen 77 Prozent, dass bereits 2017 für sie ein gutes Jahr gewesen sei. Für lediglich jeden Fünften geht ein nach persönlicher Auffassung schlechtes Jahr zu Ende.

Dabei spielt bei der Beurteilung die jeweilige Einkommenssituation eine wichtige Rolle. So gaben 42 Prozent derjenigen, die monatlich mit weniger als 1000 Euro netto auskommen müssen, an. es sei ein schlechtes Jahr gewesen. Dieser Einschätzung schließen sich auf der anderen Seit nur 14 Prozent der Befragten an, die mindestens 3000 Euro zur Verfügung haben. Jeder 20. erwartet, dass auch das neue Jahr nicht besser wird.

"Nach dem Präsidentenwechsel in den USA, der viele Bürger in Deutschland verunsichert und verängstigt hat, den vielen Konflikten in der Welt und den zahlreichen Terroranschlägen ist das Jahr 2017 in der Rückschau für zwei Drittel aller Bundesbürger ein schlechtes Jahr für die Welt gewesen," sagte Forsa-Chef Manfred Güllner der Mediengruppe RTL. Nur gut jeder Vierte beurteilte die Weltlage positiv. Allerdings erwarten 50 Prozent, dass es besser wird.

Unterschieden nach Parteienpräferenz empfanden 84 Prozent der AfD-Wähler das alte Jahr als schlecht für die Welt. Dem schlossen sich nur zwei Drittel der übrigen Wähler an. Knapp 60 der Alternativen-für-Deutschland-Wähler trauen indes auch dem kommenden Jahr keine Wende zum Besseren zu.

Immerhin 55 Prozent der Deutschen denken, 2017 sei gut gewesen für Deutschland, hieß es weiter. 39 Prozent empfanden es als schlecht. Zwei von drei Befragten gehen derweil mit der Hoffnung ins neue Jahr, dass es besser wird. Gut jeder Vierte erwartet jedoch eine Verschlechterung der Lage hierzulande. Einmal mehr zeigen sich die AfD-Anhänger dabei als Pessimisten.

Forsa hat nach eigenen Angaben für Bilanz und am 19. und 20. Dezember 1007 Menschen befragt.

Quelle: n-tv.de