Ein Corona-Intensivpatient wird in einen Krankenwagen geladen.

Kurz vor Weihnachten werden in Deutschland innerhalb eines Tages mehr neue Todesfälle als je zuvor im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Der vorherige Höchstwert war erst wenige Tage alt.

Den deutschen Behörden sind seit Beginn der Pandemie nie mehr Todesfälle gemeldet worden als aktuell. Dies ergibt sich aus den aktuellen Zahlen aus allen 16 Bundesländern, die ntv.de vorliegen. Insgesamt 940 weitere Menschen sind demnach an Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Insgesamt sind es nun 27.605 Todesfälle in Deutschland. Den vorherigen Höchstwert innerhalb eines Tages hatte Deutschland am 18. Dezember verzeichnet.

Aktuell sind 378.609 Menschen in Deutschland als infiziert gemeldet. Der Negativtrend der Neuinfektionen wurde in den vergangenen Tagen gebremst. Erstmal seit dem 2. Dezember haben die Behörden einen leichten Rückgang der Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag verzeichnet: 25.101,1 im Vergleich zu 25.118,3.

