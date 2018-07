Panorama

Wetterwoche im Schnellcheck: Die erste Hitzewelle des Jahres kommt

Von Björn Alexander

Nach wochenlangen hohen Temperaturen steht nun die erste richtige Hitzewelle bevor, mit Temperaturen bis zu 37 Grad und sehr warmen Nächten in fast ganz Deutschland. Angenehm soll es nur an der Küste werden.

Statistisch gesehen beginnen jetzt die heißesten Tage des Jahres. Die sogenannten Hundstage, die in etwa vom 22. Juli bis zum 23. August andauern. Und in diesem Jahr will es der Hochsommer direkt zu Beginn mal richtig wissen. Denn die erste große Hitzewelle des Jahres rollt auf uns zu. Der deutsche Hitzerekord von 40,3 Grad dürfte aus heutiger Sicht zwar nicht in Reichweite kommen. Jedoch sind durchaus Spitzenwerte von bis zu 37 Grad möglich. Gleichzeitig werden auch die Nächte zusehen schlaffeindlicher. Die Tiefstwerte werden nämlich im Laufe der Wetterwoche immer öfter tropisch bleiben, also die 20-Grad-Marke nicht unterschreiten. Außerdem steigt in der teils tropisch anmutenden Luft die Ozonbelastung an und wir sollten körperliche Anstrengungen auf den frühen Morgen und die Abendstunden legen - wenn es denn möglich ist.

Zudem dürften sich die Probleme rund um das Thema Trockenheit ausweiten. Vor allem im Westen und Norden. Die Vegetation bleibt im Trockenstress, die Waldbrandgefahr legt weiter zu und dürfte zur Wochenmitte deutschlandweit verbreitet im Bereich der Stufen 3 bis 5 von 5 liegen. Und damit sind wir in Europa nicht alleine. Denn auch in Skandinavien erlebt man in diesem Jahr einen beispiellosen Sommer, der auch dort für eine sehr hohe Waldbrandgefahr sorgt.

Derweil macht sich die Trockenheit bei uns nach wie vor auch an vielen Bächen und kleineren Flüssen bemerkbar. Hier nähern wir uns nämlich schon recht früh im Sommer den Niedrigwasser-Rekorden.

Ferner werden die Wassertemperaturen mit der bevorstehenden Hitze noch weiter ansteigen. In den Badeseen messen wir zur Zeit schon oft 21 bis 26 Grad. Einerseits natürlich sehr zur Freude der vielen Badegäste. Andererseits ist die Kombination aus Niedrigwasser und warmen Temperaturen immer eine ungünstige bis sogar tödliche Gemengelage für die Fische.

Montag

Die neue Wetterwoche startet mit durchschnittlichem Sommerwetter. Vom Schwarzwald über die Alpen bis rauf ans Erzgebirge sind Schauer und Gewitter drin. Ansonsten dominiert aber die Sonne und die Wolken sind eher harmloser Natur. Die Temperaturen: an der Nordsee bis 22, im großen Rest werden es 25 bis 31 Grad.

Dienstag

Die Sonne überwiegt und lässt die Temperaturen weiter ansteigen. Hitzeflüchtigen sei die Nordsee empfohlen, wo es auf den Inseln angenehme 24 Grad geben wird. Im übrigen Land drückt der Sommer auf die Schweißdrüsen und macht bereits weite Landesteile zur Ü-30-Zone. Die höchsten Werte bei bis zu 34 Grad gibt’s nach jetzigem Stand an Rhein und Ruhr.

Mittwoch

Sehr sonnig und sehr, sehr heiß. Denn die Werte legen nochmals zu. Meistens werden es 30 bis 36 Grad. Lediglich auf den Nordseeinseln ist bei frischeren 26 Grad Schluss.

Donnerstag

Nicht nur die Tage werden heißer. Die Nächte kühlen ebenfalls nicht mehr so gut aus, so dass die tropischen Temperaturen nachts allmählich häufiger werden. Tagsüber klettern die Werte dann häufig auf 31 bis 37 Grad, während es bei Seewind direkt an der Küste mit um die 27 Grad angenehmer weitergeht.

Freitag

Nur einzelne Hitzegewitter bringen mal eine Abkühlung. Vielfach dominiert dementsprechend die Sonne und treibt die Temperaturen auf 32 bis 37 Grad, wobei das Hitzezentrum nach wie vor im Westen liegen dürfte. Mehr Luft zum Durchatmen bleibt Ihnen am Ostseestrand. Aber auch dort sind es bis zu 27 Grad.

Samstag

Überwiegend bleibt es sonnig. Allerdings sind besonders im Westen und Nordwesten sowie Richtung Alpen und Schwarzwald auch einzelne Gewitter nicht auszuschließen. Die Temperaturen bringen es meistens auf 32 bis 37 Grad. An der Ostsee sind es weiterhin weniger heiße 27 Grad.

Sonntag

Nach derzeitigem Stand wird es aus Westen schrittweise schwüler und damit steigt auch die Gewittergefahr. Zuvor ist es aber nochmals warm bis heiß bei 25 bis 33 Grad.

