Der Eintritt in die 2020er-Jahre mutet denkwürdig an. Und das neue Jahr bringt auch ein paar Termine mit sich, die dem gerecht werden: Von historischen Ereignissen wie der Deutschen Einheit zu John Lennons Todestag und der Erfindung des Teletextes stehen einige Jubiläen und Geburtstage im Kalender.

Mit dem neuen Jahr haben die 20er-Jahre des 21. Jahrhunderts begonnen. Ob die auch golden werden, wie es so oft beschönigend von den 1920er-Jahren heißt, weiß noch niemand. Zum Auftakt des Jahres ein Überblick, was so alles anliegt. Fünf Jahre ist 2020 schon das TV-Karriereende von Stefan Raab her. Zehn Jahre liegt zurück, dass Lena Meyer-Landrut mit dem Song "Satellite" für Deutschland den Eurovision Song Contest gewann - 28 Jahre nach Nicole. Vor zehn Jahren geschahen außerdem die Loveparade-Katastrophe von Duisburg und der schwere Unfall des "Wetten, dass..?"-Kandidaten Samuel Koch. Die Bundesregierung setzte außerdem die Wehrpflicht aus.

20 Jahre liegt der erste Millionengewinn bei "Wer wird Millionär" zurück. (Foto: picture alliance/dpa)

Zehn Jahre tot ist im August der mit 49 Jahren gestorbene Künstler und Aktivist Christoph Schlingensief. 15 Jahre her ist der tödliche Hurrikan "Katrina" in den US-Südstaaten. Schon 20 Jahre her ist im nächsten Jahr die Expo in Hannover, die Einweihung der ersten deutschen "Babyklappe" in Hamburg, der Concorde-Absturz bei Paris, der Tod des bekannten Künstlers Hundertwasser, die Gerichtsentscheidung, dass Prostitution nicht mehr sittenwidrig einzustufen sei, und der erste Millionengewinn in der RTL-Show "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch.

Vor 20 Jahren beim Wechsel ins Jahr 2000 blieb außerdem das damals befürchtete Computer-Superchaos aus, das Jahr-2000-Problem, auch als Millennium-Bug oder Y2K-Bug bezeichnet. 25 Jahre gibt es im kommenden Jahr das Online-Auktionshaus Ebay und das digitale Audiodateiformat "mp3". Im Juni 1995 vollendete Christo zudem seine Reichstagsverhüllung in Berlin. Außerdem starben vor 25 Jahren die Krimiautorin Patricia Highsmith ("Der talentierte Mr. Ripley"), der Kinderbuchautor Michael Ende ("Die unendliche Geschichte", "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer") und der Dramatiker Heiner Müller ("Germania Tod in Berlin").

50 Jahre Kniefall von Warschau

30 Jahre alt wird am 3. Oktober das wiedervereinte Deutschland. Im Sommer zuvor war auf dem Potsdamer Platz in Berlin mit der Rockoper "The Wall" von Pink Floyd eines der größten Spektakel in der Geschichte der Rockmusik über die Bühne gegangen. Anfang Dezember 1990 gelang außerdem der Durchbruch beim Bau des Eurotunnels unter dem Ärmelkanal zwischen Frankreich und England.

Vor 40 Jahren wurde John Lennon in New York erschossen. 2020 wäre er 80 Jahre alt geworden. (Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb)

Vor 40 Jahren starb der Meisterregisseur Alfred Hitchcock ("Psycho", "Die Vögel") und Ex-Beatle John Lennon wurde in New York ermordet. Außerdem startete der Videotext in Deutschland, in der Bundesrepublik wurde erstmals seit 1949 wieder die Sommerzeit eingeführt, in der Schweiz der 16,3 Kilometer lange Straßentunnel durch den Sankt Gotthard in Betrieb genommen und der Südtiroler Reinhold Messner bestieg als erster Mensch im Alleingang und ohne Sauerstoffgerät den Mount Everest (Höhe: 8848 Meter).

Vor 50 Jahren starb Musiklegende Janis Joplin, außerdem sorgte die manövrierunfähig gewordene Weltraumkapsel "Apollo 13" für Aufregung, landete aber nach spektakulärem Rettungsmanöver wieder auf der Erde. Der damalige Bundeskanzler Willy Brandt kniete außerdem vor dem Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus im ehemaligen Ghetto von Warschau nieder. Es war eine historische Geste, die die Welt bewegte.

Das Stadtschloss wurde vor 70 Jahren in Ost-Berlin gesprengt. Das Foto zeigt den weitgehend leeren Schlossplatz im Jahr 1998. (Foto: picture-alliance / dpa)

Vor 60 Jahren eröffnete das erste Autokino Deutschlands im hessischen Gravenbruch (heute ein Stadtteil von Neu-Isenburg bei Frankfurt). In den USA kam die erste Antibabypille auf den Markt. Ihre Einführung revolutionierte die Empfängnisverhütung und löste in der westlichen Welt einen drastischen Geburtenrückgang aus. Vor 70 Jahren gelang die erste erfolgreiche Nierentransplantation in Chicago unter der Leitung des Chirurgen Richard H. Lawler, und in Ost-Berlin wurden trotz heftiger Proteste aus Ost und West die Sprengungsarbeiten am Berliner Stadtschloss begonnen.

Thomas Gottschalk wird 70

Supermodel Claudia Schiffer feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. (Foto: imago images / APress)

Runde Geburtstage stehen im Jahr 2020 eine Menge an: So zum Beispiel der 50. bei Topmodel Claudia Schiffer, Schauspielerin Anna Loos, der US-First-Lady Melania Trump, Hollywoodstar Matt Damon, Comedian Bernhard Hoëcker, Tänzer Detlef Soost und Schauspieler Ethan Hawke. Der 60. Geburtstag ist es bei Schlagersänger und Moderator Andy Borg, Model und TV-Promi Maren Gilzer, Gloria Fürstin von Thurn und Taxis, dem japanischen Kaiser Naruhito, der Oscar-Preisträgerin Julianne Moore und Kabarettist Dieter Nuhr.

Der 65. Ehrentag steht im Kalender von den ZDF-Nachrichtenmoderatoren Petra Gerster und Claus Kleber, ebenso bei Microsoft-Mitbegründer Bill Gates, Regisseur Roland Emmerich, Musikproduzent Ralph Siegel, den Schauspielerinnen Mariele Millowitsch und Whoopi Goldberg sowie Schauspieler Martin Semmelrogge. Die 70 ist es bei der Queen-Tochter und britischen Prinzessin Anne, bei den TV-Entertainern Thomas Gottschalk und Hugo Egon Balder, den Schauspielern Walter Plathe und Wolfgang Fierek sowie den Sängerinnen Annette Humpe und Paola.

75 werden zum Beispiel Jürgen Drews und Bette Midler. Die 80 steht an bei der dänischen Königin Margrethe II., den TV-Legenden Carolin Reiber und Max Schautzer, Sänger Cliff Richard, Altkommunarde Rainer Langhans und der US-Sängerin Dionne Warwick. Der 85. Geburtstag steht an bei Filmemacher Woody Allen, dem Schauspieler Horst Janson und den Filmlegenden Alain Delon und Julie Andrews. Wenn sie noch leben würden, würden im nächsten Jahr der Schauspieler River Phoenix 50, der Musiker Rio Reiser 70, der Regisseur Rainer Werner Fassbinder 75, 68er-Vorkämpfer Rudi Dutschke, Beatle John Lennon, Modeschöpfer Rudolph Moshammer und Choreografin Pina Bausch 80, der erste Mann auf dem Mond, Neil Armstrong, 90 und der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki 100 Jahre alt werden.