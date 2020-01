Ungemütliches Wochenende in NRW: Mitten im Ruhrgebiet müssen Tausende an diesem Sonntagmorgen bis Punkt 8 Uhr ihre Wohnungen vorübergehend räumen. Zwei Krankenhäuser werden evakuiert, die Bahn leitet den Fernverkehr um.

In Dortmund müssen an diesem Sonntag bis zu 14.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, weil in ihrem Viertel vier Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet werden. Die Anwohner sind aufgefordert worden, bis 8.00 Uhr ihre Häuser zu räumen. Die Suche nach den explosiven Relikten kann erst dann in die heiße Phase gehen, wenn der Sperrkreis vollständig geräumt ist, alle Nachzügler in Sicherheit sind und die Behörden Grünes Licht geben.

In dem dicht besiedelten Evakuierungsgebiet, in dem die Experten aufgrund von Untersuchungen vier Sprengkörper aus Kriegstagen ausfindig machen wollen, liegen auch ein Krankenhaus und eine Kinderklinik. Bereits am Samstag wurden Patienten aus diesen beiden Einrichtungen in Sicherheit gebracht. Einige wurden in andere Krankenhäuser verlegt, andere bleiben während der Aktion im Inneren der Klinikgebäude.

Einige Intensivpatienten, die schlecht transportfähig sind, würden nicht in Ausweichquartiere gebracht, bestätigte ein Sprecher der Stadt Dortmund dem WDR. "Für diese Patienten wurden gemeinsam mit einem Sprengstoff-Gutachter sichere Räumlichkeiten innerhalb der Kliniken identifiziert", hieß es. Für Anwohner, die für die Zeit der Räumung noch eine Bleibe suchen, stehen mehrere Notunterkünfte zur Verfügung.

Bombenverdachtsfällen im Dortmunder Klinikviertel: Der Evakuierungsradius betrifft bis zu 14.000 Anwohner. (Foto: © Stadt Dortmund)

Ausgelöst wurde die Aktion durch gezielte Sondierungen. Bei der Vorbereitung von anstehenden Bauprojekten hatten Experten den Untergrund nach Überresten aus dem Krieg abgesucht. Dabei waren sie an vier Stellen im Stadtgebiet auf "Anomalien" gestoßen, die auf mögliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg hindeuten.

Diese sogenannten "Bombenverdachtspunkte" sollen jetzt vor Ort näher untersucht werden. "Ob es sich tatsächlich um Bombenblindgänger handelt, kann erst durch eine Aufgrabung festgestellt werden", teilte die Stadt Dortmund mit. "Ein Ende der Entschärfung kann noch nicht benannt werden."

Die Arbeiten des für Dortmund zuständigen Kampfmittelbeseitigungsdienstes werden über die Stadtgrenzen von Dortmund hinaus Auswirkungen nach sich ziehen: Ab dem Mittag wird der Bahnverkehr im Ruhrgebiet zeitweise eingeschränkt. Während der eigentlichen Entschärfung wird der Betrieb am Dortmunder Hauptbahnhof vorübergehend eingestellt.

Der Fernverkehr muss in dieser Zeit großräumig umgeleitet werden. Regionalzüge wenden in größeren Bahnhöfen vor Dortmund oder nehmen ebenfalls Ausweichstrecken. Erst nach Abschluss der Arbeiten können die betroffenen Einwohner der Ruhrgebietsmetropole in ihre Wohnungen zurückkehren. Ab wann genau Dortmund wieder per Fernzug angefahren werden kann, ist noch offen.