Beim Einschlag eines Blitzes in einen Baum sind in Baden-Württemberg sechs Menschen verletzt worden, drei davon lebensgefährlich. Sie hätten sich wohl am Samstag zum Schutz vor einem Gewitter unter den Baum in der Gemeinde Unterensingen südöstlich von Stuttgart gestellt, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben zu den Verletzten gibt es bislang nicht. Der Einsatz lief am Nachmittag noch.

Wie "Bild" berichtet, hatten mehrere Radfahrer an einem Hof rund 2,5 Kilometer außerhalb von Unterensingen offenbar Schutz vor dem herannahenden Unwetter gesucht. Demnach flüchteten sie in eine Scheune.

Einige Personen sollen laut Zeugen aber unter dem Baum geblieben, als der Blitz einschlug. Mehrere Erwachsene und Kinder gingen zu Boden, wurden lebensgefährlich verletzt und seien von anderen Gästen reanimiert worden, wie es bei "Bild" heißt. Ein Kind kam demnach per Rettungshubschrauber in die Klinik, die anderen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.