Supren der Naturgewalt, hier eine Momentaufnahme aus Thumane: Am Morgen nach dem Erdbeben suchen Helfer in den Trümmern nach Überlebenden.

Das Beben beginnt in den frühen Morgenstunden: In Albanien reißen heftige Erdstöße Anwohner an der Ostküste der Adria aus dem Schlaf. Mehrere Gebäude stürzen ein. Erst nach Sonnenaufgang zeigt sich das volle Ausmaß der Katastrophe.

Der Balkanstaat Albanien ist in der Nacht vom stärksten Erdbeben seit Jahrzehnten erschüttert worden. Dabei seien drei Menschen ums Leben gekommen, teilten die Behörden am Morgen mit. Mehrere Gebäude seien eingestürzt, darunter offenbar auch Wohnhäuser.

Das Institut für Geowissenschaften in Tirana und das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam gaben die Stärke zunächst mit 6,3 an, die US-Erdbebenwarte (USGS) mit 6,4. Das Epizentrum lag demnach rund zehn Kilometer nördlich von Durres und etwa 30 Kilometer nordwestlich von Tirana in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern. Zahlreiche Nachbeben folgten. Angaben zur Zahl der Verletzten lagen zunächst nicht vor. Die Rettungsarbeiten vor Ort dauern an.

Erste Bilder aus der Unglücksregion zeigen gravierende Schäden. In der Ortschaft Thumane unweit des Epizentrums stürzte mindestens ein mehrgeschossiges Wohngebäude teilweise ein. Da das Beben gegen 3.54 Uhr morgens (Ortszeit) begann, dürften die Erschütterungen viele Anwohner im Schlaf überrascht haben. Auch in der Küstenstadt Durres sollen Wohnhäuser schwer beschädigt worden sein.

Aufnahme aus Durres, kurz nach Sonnenaufgang: Mit schwerem Gerät suchen Helfer in den Trümmern nach Verschütteten. (Foto: REUTERS)

Menschen seien in den frühen Morgenstunden in Panik aus ihren Häusern gelaufen, hieß es. Das Erdbeben und einige kleinere Nachbeben waren laut örtlichen Medien auch im benachbarten Kosovo und selbst in Süditalien zu spüren.

Es war das zweite schwere Erdbeben in dem Mittelmeerland in zwei Monaten. Bei einem Beben der Stärke 5,6 wurden Ende September rund 500 Häuser zerstört und mehr als 100 Menschen verletzt. Schon damals sprach das albanische Verteidigungsministerium vom schwersten Erdbeben in Albanien seit Jahrzehnten. Die Erschütterungen des Bebens von vor gut neun Wochen waren auch in den Nachbarländern Montenegro und Nordmazedonien zu spüren gewesen.

Der Mittelmeerraum gehört zu den aktivsten Erdbebenregionen Europas. Albanien liegt inmitten einer von Erdbeben gefährdeten Region. Das Balkanland zählt knapp drei Millionen Einwohner.