Panorama

Unglück bei Ravensburg: Drei Tote bei Absturz von Business-Jet

Nächtlicher Großeinsatz im Schneetreiben: Nach dem Absturz eines Geschäftsfliegers in Baden-Württemberg erschwert das Winterwetter die Bergungsarbeiten. In den Trümmern des Jets entdecken Helfer drei Tote. Die Unglücksursache liegt noch vollkommen im Dunkeln.

Nach dem Absturz eines Geschäftsflugzeugs bei Ravensburg haben Wind und Schnee die Bergungsarbeiten in der Nacht erschwert. Trotz der widrigen Witterungsbedingungen sei der Einsatz in der Nacht aber mit einzelnen Unterbrechungen weitergegangen, sagte ein Polizeisprecher. Zeitweise waren mehr als 80 Helfer von Polizei und Feuerwehr im Einsatz, um die schwer zugängliche Unglücksstelle im dichten Schneetreiben abzusichern und nach etwaigen Überlebenden zu suchen.

Für die Insassen an Bord der Unglücksmaschine kam jede Hilfe zu spät: An der Absturzstelle entdeckten die von Augenzeugen des Absturzes alarmierten Einsatzkräfte drei Tote. "Wir gehen davon aus, dass es sich um die Insassen handelt", sagte ein Sprecher. Weitere Opfer sind nicht zu beklagen. Die Absturzstelle liegt Beobachtern zufolge abseits bewohnter Gebiete.

Die Identität der drei Toten konnte noch in der Nacht geklärt werden, wie ein Behördensprecher am Morgen bestätigte. Einzelheiten sollen am Vormittag mitgeteilt werden. Der genaue Unfallhergang und die Ursache des Unglücks sind noch vollkommen unklar. Sicher ist bislang nur, dass sich drei Männer an Bord des zweistrahligen Business-Jets vom Typ Cessna "Citation" 510 befanden. Die Maschine war zuvor gegen 17.45 Uhr im hessischen Egelsbach gestartet. Die Piloten hatten sich für den frühen Abend zur Landung in Friedrichshafen am Bodensee angekündigt.

Lauter Knall am Abend

Der Startflugplatz Frankfurt-Egelsbach liegt rund 10 Kilometer südöstlich des Großflughafens Frankfurt am Main und wird vor allem von Geschäftsfliegern genutzt. Für den Flug an den Bodensee dürften die Piloten des bis zu 630 km/h schnellen Privatjets nicht viel mehr als eine Dreiviertelstunde eingeplant haben. Die Reichweite der "Citation" liegt nach Herstellerangaben bei vollen Tanks bei bis zu 2100 Kilometern. Vom Startflughafen bis zum Bodensee sind es nicht viel mehr als 260 Kilometer.

Das vorgesehene Reiseziel sollte die Maschine nie erreichen: Gegen 18.15 Uhr - also bereits eine halbe Stunde nach dem Start - vernahmen Zeugen bei Sieberatsreute im Kreis Ravensburg einen lauten Knall. Die Absturzstelle liegt in einem schwer zugänglichen Waldstück auf dem Gebiet der Gemeinde Waldburg östlich der Kreisstadt Ravensburg. Die nächstgelegene Ortschaft ist das Dorf Sieberatsreute, das bereits in der Einflugschneise des Bodensee-Airport Friedrichshafen (IATA-Code FDH) liegt. Die Maschine ging damit knapp 16 Kilometer vor ihrem Zielflughafen nieder.

Augenzeugen zufolge liegt die Absturzstelle abseits von Wohngebieten. Kurz nach den ersten Notrufen sperrten die Einsatzkräfte den Unglücksort weiträumig ab. Das Waldgebiet wurde für die Suche nach den Opfern des Absturzes mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. An der Unglücksstelle trafen noch in der Nacht Sachverständige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ein, um vor Ort Beweise zu sichern und nach Hinweisen zum Unglückshergang zu suchen.

Schnee bedeckt die Trümmerteile

Mehr zum Thema 14.12.17 Im Anflug auf Friedrichshafen Flugzeug stürzt bei Ravensburg ab

Nach Angaben des Polizeisprechers herrschte zum Unglückszeitpunkt dichtes Schneetreiben mit teils starken Windböen. Ob eine Vereisung der Tragflächen oder ein Ausfall der Bordelektronik zu dem Absturz beigetragen haben, dürften die Ermittler der BFU schnell herausfinden. Einem Bericht des SWR zufolge standen die Piloten der Maschine bereits in Kontakt mit der Flugsicherung in Zürich, die in der Grenzregion für den Luftverkehr zuständig ist. Im Landeanflug sei die Funkverbindung plötzlich abgerissen, heißt es.

Am Morgen nach dem Absturz ist die Unglücksstelle von einer dichten Schneedecke bedeckt. "Die Ermittlungen sind erst einmal ins Stocken geraten", erklärte ein Polizeisprecher. Bis zur endgültigen Klärung des Vorfalls dürften - wie in solchen Fällen üblich - Monate vergehen. Ein Abschlussbericht der Unfallermittler ist erst nach einer ausführlichen Analyse aller auffindbaren Hinweise und Daten zu erwarten.

Quelle: n-tv.de