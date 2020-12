Crash an Heiligabend

Crash an Heiligabend Drei Verletzte bei Geisterfahrer-Unfall auf A66

Wegen eines Falschfahrers sind auf der Autobahn 66 an Heiligabend zwei Autos kollidiert und drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 84-Jähriger war aus bislang ungeklärter Ursache in falscher Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Zwischen dem Autobahnkreuz Wiesbaden und der Ausfahrt Diedenbergen (Main-Taunus-Kreis) stieß der Senior dann mit einem Auto zusammen. Der 84-Jährige, sowie der 70-jährige Fahrer im anderen Auto und dessen 71 Jahre alte Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Die Autobahn wurde für rund drei Stunden in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Der Schaden liegt bei rund 35.000 Euro. Unklar war am Abend, wo der Falschfahrer auf die Autobahn aufgefahren ist und wie lange er auf der Autobahn unterwegs war, wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte.