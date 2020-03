"Sicherheit geht vor": In Frankfurt dürfen bis zur Klärung der Lage keine Flugzeuge starten oder landen (Archivbild).

Im deutschen Luftverkehr drohen massive Behinderungen: Am größten Drehkreuz Frankfurt am Main gefährdet eine Drohne den Flugverkehr. Der Airport stellt den Flugbetrieb auf Anweisung des Towers vorerst ein. Die Fahndung läuft.

Nach der Sichtung einer Drohne hat der Frankfurter Flughafen den Flugbetrieb vorübergehend eingestellt. Es gebe bis auf weiteres keine Freigaben für Starts und Landungen, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) mit. Es könne zu Verzögerungen und Verspätungen kommen.

Die Drohne sei gegen 11.15 Uhr von einem Piloten im südlichen Bereich des Flughafens gesichtet worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Landes- und Bundespolizei suchten nun nach der Drohne und dem für die Störung verantwortlichen Betreiber. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz, hieß es.

Sicherheit gehe vor, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Erst vor wenigen Wochen hatte der Frankfurter Flughafen seinen Betrieb wegen Drohnengefahr für eine volle Stunde einstellen müssen. Mehr als 20 Flugzeuge mussten bei dem Vorfall am 8. Februar auf andere Flughäfen umgeleitet werden.

CDU-Politiker betroffen

Von der aktuellen Störung des Frankfurter Flugbetriebs ist auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet betroffen. Laschet und ein Großteil seiner Delegation konnten auf dem Rückflug von Israel nach Deutschland nicht wie geplant gegen Mittag in Frankfurt landen. Sein Flug wurde zunächst nach Köln umgeleitet, wo nachgetankt werden sollte.

Immer wieder kommt es an deutschen Flughäfen zu Zwischenfällen mit Drohnen, die Zahl war aber zuletzt gesunken. Die DFS registrierte vergangenes Jahr 125 Behinderungen, 33 weniger als im Jahr zuvor. 110 Zwischenfälle und damit 88 Prozent wurden in der Nähe von Flughäfen bemerkt.

Mit allein 28 Drohnensichtungen in Frankfurt ist Deutschlands größter deutscher Verkehrsflughafen am häufigsten betroffen. Es folgten Berlin-Tegel (15), München (15) und Düsseldorf (12 Fälle). Als Behinderung wird bereits die Sichtung einer Drohne durch einen Piloten gewertet, der dadurch abgelenkt sein könnte.

Zur Sperrung eines Flughafens kommt es hingegen seltener, wenn Drohnen direkt am Flughafengelände gesichtet und von den Lotsen als Gefahr für den laufenden Betrieb eingeschätzt werden. Laut DFS war das im vergangenen Jahr zweimal in Frankfurt sowie je einmal in Stuttgart und Berlin-Tegel der Fall.

In Deutschland sind Drohnenflüge in der Nähe von Start- und Landebereichen von Flughäfen verboten - es muss mindestens ein Abstand von 1,5 Kilometern eingehalten werden. Wer gegen diese und weitere Vorgaben verstößt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.