Als ein Tanklaster in einen Unfall in Freetown verwickelt ist, eilen Augenzeugen herbei, um Treibstoff aus dem zerborstenen Fahrzeug aufzufangen. Dann passiert die Katastrophe: Der Laster fängt Feuer, eine Explosion fordert Dutzende Menschenleben. Sierra Leone steht unter Schock.

Bei einer verheerenden Explosion in Sierra Leones Hauptstadt Freetown sind nach Angaben des Roten Kreuzes Dutzende Menschen gestorben. "Wir haben gestern Abend mit unseren Rettungswagen 80 Leichen an der Unglücksstelle geborgen", sagte ein Mitarbeiter der Hilfsorganisation am Morgen. Der Rettungseinsatz dauere an.

Eine Pflegerin im zuständigen Krankenhaus bestätigte die genannte Zahl der Toten. Zudem seien viele Frauen, Männer und Kinder mit "schweren Verletzungen" eingeliefert worden. Der Leiter der staatlichen Leichenhalle in der Hauptstadt Freetown teilte dagegen mit, er habe 91 Tote empfangen.

Augenzeugen zufolge ging das Unglück von einem Tanklaster aus, der nach einem Unfall in einer Tankstelle Feuer fing. Unter den Opfern seien zahlreiche Menschen, die offenbar Treibstoff auffangen wollten, der aus dem geborstenen Laster ausgetreten sei, erklärte Freetowns Bürgermeisterin Yvonne Aki-Sawyerr. Mehrere verkohlte Leichen wurden den Angaben zufolge in Autos und auf den umliegenden Straßen gefunden.

Das volle Ausmaß des Schadens sei noch nicht klar. Die Regierung bestätigte zunächst keine genauen Opferzahlen. "Wir haben so viele Opfer, verbrannte Leichen", sagte der Leiter der Nationalen Katastrophenschutzbehörde, Brima Bureh Sesay. "Es ist ein schrecklicher, schrecklicher Unfall." Der Vizepräsident von Sierra Leone, Mohamed Juledh Jalloh, begab sich am Morgen zum Unglücksort.