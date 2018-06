Panorama

Kollision mit Mülltransporter: Ein Mensch stirbt bei Reisebus-Unfall

Am frühen Morgen fährt ein Reisebus auf einen Mülltransporter. Der Aufprall auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe ist so heftig, dass mindestens ein Mensch zu Tode kommt. 30 weitere Passagiere werden verletzt.

Beim Zusammenstoß eines Reisebusses mit einem Mülltransporter auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe ist ein Mensch ums Leben gekommen. 30 weitere wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt. Darunter war auch ein Schwerstverletzter, wie ein Polizeisprecher sagte.

Weitere Reisende wurden dem Sprecher zufolge mittelschwer bis leicht verletzt. Demnach war der Reisebus am frühen Morgen auf einen Mülltransporter gefahren. Der Unfall ereignete sich etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Ettlingen in Richtung Basel. Warum der Auffahrunfall so heftig war, dass ein Mensch dabei sein Leben verlor, ist den Ermittlern zufolge unklar.

Weitere Details - wie viele Menschen in dem Bus waren und wie es den beiden Fahrern der Unfallfahrzeuge ging - sind bislang nicht bekannt. Auch woher der Bus kam, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Sicher sei nur, dass er aus Richtung Norden gekommen sei. "Wir müssen uns erstmal um die Verletzten kümmern", sagte der Sprecher.

Sie werden ihm zufolge aber bereits alle versorgt. In den Verkehrsinformationen der Polizei Baden-Württemberg war von mehreren Kilometern Stau die Rede. Hubschrauber waren am Morgen über der Unfallstelle gekreist und Sirenen waren zu hören. Die Vorderscheibe des Busses war zersplittert und die rechte Seite zerstört. Das Müllfahrzeug war rechts daneben zum Stehen gekommen.

Quelle: n-tv.de