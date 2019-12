Bei einer Explosion in Blankenburg im Harz ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das sagte der Kreisbrandmeister n-tv.de. Zudem wurden mindestens 25 Menschen verletzt. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es noch mehr werden", sagte Polizeisprecher Uwe Becker. Einsatzkräfte fanden die Leiche in der Wohnung des Mehrfamilienhauses, in der die Explosion vermutlich auch ausgelöst wurde. Die Hintergründe des Unglücks sind noch unklar. Polizei und Feuerwehr haben einen Einsatzstab eingerichtet.

Nach der Explosion brach in dem Haus ein Feuer aus. (Foto: Facebook: freiwillige Feuerwehr Blankenburg)

Die Einsatzkräfte sind mit mehr als 150 Rettern am Unglücksort. Verletzte würden mit Rettungshubschraubern abtransportiert. Bei dem Haus handelt es sich um einen Plattenbau. Laut Polizei hat das fünfgeschossige Gebäude sechs Eingänge und 60 Wohnungen.

In der Nachbarschaft des Hauses befinden sich eine Grundschule und eine Kita. Aus dieser wurden rund 100 Kinder in anderen Einrichtungen untergebracht, wie die Kita auf Anfrage mitteilte. Zu der Grundschule lagen zunächst keine Angaben vor. Blankenburg liegt am Nordrand des Harzes in Sachsen-Anhalt. In der Stadt leben gut 19.000 Einwohner.