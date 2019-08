In der Nähe der französischen Stadt Lyon kommt es zu einem Angriff, bei dem ein 19-Jähriger getötet wird und acht Menschen verletzt werden. Laut französischen Medien kann ein Terror-Akt nicht ausgeschlossen werden.

Bei einem Angriff in Frankreich in der Nähe von Lyon sind Medienberichten zufolge ein Mensch getötet und mindestens acht weitere Personen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Der Angreifer soll vor einer Metrostation in Villeurbanne in der Nähe von Lyon im Südosten Frankreichs alleine gehandelt haben, berichteten französische Medien mit Bezug auf lokale Polizeiquellen. Ursprünglich war von einem zweiten Angreifer mit einem Küchenspieß die Rede.

Bei dem getöteten Mann handelt es sich um einen 19-Jährigen, berichtet die französische Zeitung "Le Parisien". Der Angriff fand demnach um 16.30 Uhr statt. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei festgenommen werden. Laut "Le Parisien" könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob es sich womöglich um einen terroristisch motivierten Anschlag handele. Denn über das Motiv der Angreifer ist bislang noch nichts bekannt.

Der für Terror-Ermittlungen verantwortliche Staatsanwalt wurde aber bislang nicht eingeschaltet. Nach Informationen des französischen Nachrichtensenders BFMTV soll es sich bei dem Täter um einen Mann handeln, der der Polizei nicht bekannt ist.

Etwa 50 Einsatzkräfte hätten den Bereich, wo sich die Tat ereignete, abgeriegelt, schreibt die französische Zeitung "Le Monde". Mehrere Nutzer haben bereits Videos das Angriffs auf Twitter veröffentlicht.