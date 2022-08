Noch ist es für die Feuerwehr zu gefährlich, zum Brandherd im Grunewald vorzudringen. Die Einsatzkräfte richten einen Sicherheitsradius von 1000 Metern ein. Für Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey handelt es sich um ein "einmaliges Ereignis in der Berliner Nachkriegsgeschichte".

Die Berliner Feuerwehr stellt sich bei der Bekämpfung des Brandes auf einem Sprengplatz im Grunewald auf einen langen Einsatz ein. Der Brand werde die Einsatzkräfte möglicherweise noch die nächsten Tage beschäftigen, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein. "Aber wir werden das Feuer löschen." Aktuell breiten sich die Flammen jedoch aus. "Wir haben feststellen müssen, dass das Feuer im Sperrkreis weitergelaufen ist", sagte Kirstein. "Wir haben gesehen, dass das Feuer schon in Richtung Avus läuft. Damit ist jetzt zu rechnen in den nächsten Stunden." Es sei davon auszugehen, dass der Brand sich noch ausweite und auch die Rauchentwicklung zunehme. "Wir sind mit Kräften weiter vorgerückt, aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein."

Momentan haben sich die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr in einem Radius von 1000 Metern um den Sprengplatz positioniert. Dieser Sicherheitsbereich, der von Sprengstoffexperten festgelegt worden sei, werde nicht betreten, sagte der Landesbranddirektor der Berliner Feuerwehr, Karsten Homrighausen, bei einer Pressekonferenz. "Wir haben im Augenblick 250 Kräfte." Einige davon seien noch auf der Anfahrt zum Brandort. Es gehe nun laut Kirstein darum, den Sperrkreis verkleinern zu können, sodass die Feuerwehr zum Löschen näher an ihn herankommen könne.

Die Bundeswehr unterstützt die örtlichen Helfer dabei, Brandschneisen zu schlagen und ein Übergreifen der Flammen auf das Gebiet außerhalb des Radius zu verhindern. Dafür werden die Randflächen etwa mithilfe von Wasserwerfern bewässert und befeuchtet. Die Löschwasserversorgung ist laut Homrighausen durch den See Krumme Lanke und die Havel gesichert. Aber: "Die derzeitige Windsituation begünstigt das Feuer", so Homrighausen.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey machte sich am Nachmittag ein Bild von der Lage. "Es handelt sich hier um ein Ereignis, das in der Berliner Nachkriegsgeschichte einmalig ist", sagte die SPD-Politikerin. Entscheidend sei nun, dass keine Menschen in Gefahr gebracht werden. Bislang sei kein Personenschaden zu beklagen. Dadurch, dass das erste Wohnhaus in zwei Kilometern Entfernung zu dem Sprengplatz liege, gebe es keine Notwendigkeit zur Evakuierung. Anwohnerinnen und Anwohner sollen lediglich ihre Fenster geschlossen halten und darauf verzichten, Klimaanlagen oder Lüftungen anzuschalten. Es kommt zudem zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Grunewald.

"Es gibt quasi eine Flugverbotszone"

Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Es ist nicht bekannt, ob es zunächst eine Explosion auf dem Sprengplatz der Polizei im Grunewald oder zuvor bereits ein Feuer gegeben hat. Auf dem Sprengplatz lagern Polizeiangaben zufolge rund 25 Tonnen, unter anderem Feuerwerkskörper und Weltkriegsmunition. Experten machen sie dort normalerweise unschädlich.

Die Löscharbeiten des eigentlichen Brandes haben am frühen Nachmittag noch nicht begonnen. Die Einsatzkräfte kamen wegen der Gefahr weiterer Explosionen bislang nicht an das Feuer heran. Auch der Einsatz aus der Luft macht nach Darstellung des Landesbranddirektors momentan keinen Sinn. "Der Radius von 1000 Metern gilt auch nach oben. Es gibt quasi eine Flugverbotszone", sagte Homrighausen.

Werde Wasser in einer Höhe über 1000 Metern abgeworfen, habe dies keine entscheidende Wirkung am Boden mehr, so der Experte. Ein mit Kameras ausgestatteter Spezialroboter der Bundeswehr kam am Nachmittag zum Einsatz. Mit dessen Hilfe erhofft sich die Feuerwehr ein klareres Bild der "dynamischen Lage". Ob bei einem Übergreifen der Flammen der Einsatz von Löschflugzeugen oder -hubschraubern sinnvoll werde, schätzten Polizei und Feuerwehr in dem betreffenden Moment dann ein, sagte Innensenatorin Iris Spranger.

Den Sprengplatz der Polizei im Berliner Grunewald gibt es bereits seit 1950. Dort würden zweimal im Jahr jeweils für mehrere Tage kontrollierte Sprengungen angesetzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Es habe immer wieder Versuche gegeben, andere Standorte zu suchen. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, sind in Berlin keine alternativen Nutzungsflächen vorhanden beziehungsweise nicht genehmigungsfähig. Das Gelände sei mit Brandmeldeanlagen ausgestattet, verfüge über eine mehrere Meter breite Brandschutzschneise und sehe eine Dauerberegnung der gelagerten Kampfmittel vor.

Giffey kündigte an, über die Zukunft des Sprengplatzes nachdenken zu wollen und mit ihrem Brandenburger Amtskollegen Dietmar Woidke über die Möglichkeit einer Kooperation in der Metropolregion ins Gespräch kommen zu wollen. Es müsse überlegt werden, ob ein solcher Ort innerhalb des Berliner Stadtgebiets wirklich sinnvoll sei. Fest stehe aber auch, dass die derzeitige Lage im Wald und abseits von Wohngebieten "die Lage noch eher entspannt", so Giffey.