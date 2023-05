In der kommenden Woche nimmt sich der Frühling eine kleine Auszeit. Die Temperaturen schaffen es landesweit nicht mehr über die 20-Grad-Marke - lokal bleiben sie sogar wieder einstellig. Vor allem in Alpennähe fallen teils ergiebige Niederschläge. Zum Wochenende geht es dann allerdings deutlich aufwärts.

Während sich um uns herum die Tiefs breit gemacht haben, hält Hoch "Tina" weiter wacker dagegen. Allerdings gibt es auch einige Regionen, die zum Teil ziemlich nass in die neue Wetterwoche starten. Das liegt am Tief über Norditalien, das seine Ausläufer über die Alpen bis in den Süden und Südosten unseres Landes schickt. Teilweise mit intensivem Regen. So sind zwischen der Donau und den Alpen bis Mittwochabend etwa 20 bis 40, in Staulagen der Alpen 50 bis 80 Liter pro Quadratmeter drin. Deutlich besser sieht es derweil weiter nördlich aus - auch wenn hier ebenfalls einzelne Schauer und Gewitter möglich sind.

Dabei ist es insbesondere in den sonnigen Ecken frühlingshaft bis frühsommerlich warm. Erst zur Wochenmitte dreht die Strömung auf Nordwest und bringt uns kühlere, aber auch zunehmend trockene Luft und lässt die Nachtfrostgefahr ansteigen. Ein verspäteter Gruß der Eisheiligen, die bereits am Montag mit der kalten Sophie zu Ende gehen.

Montag: Mit Sonne bis zu 22 Grad

Im Süden und Osten geht es häufig bewölkt und mit Regen in die neue Woche. Nachmittags sind dann an den Alpen allerdings auch ein paar Regenpausen inklusive Wolkenlücken zu erwarten. Dort bei bis zu 14 Grad, während es im Rest des Landes mit einem Mix aus Sonne, Wolken und lokalen Gewittern mit 17 bis 22 Grad weitergeht.

Dienstag: Süden bleibt im Hintertreffen

In Alpennähe ist es weiterhin grau und mitunter sehr nass. Ansonsten bleibt es wechselhaft mit einigen Sonnenanteilen, die die Temperaturen in der Spitze gerne mal wieder auf 18 bis 22 Grad bringen. Frischer ist es an den Alpen bei 12 Grad sowie an der windigen Küste.

Mittwoch: Regen auf dem Rückzug, Schnee in den Alpen

Der Regen zieht sich mit dem nahenden Wetterwechsel und der kühleren Luft immer weiter in die Alpen zurück. Parallel dazu sinkt die Schneefallgrenze im Hochgebirge kurzzeitig zum Teil auf unter 1000 Meter. Im übrigen Land können wir uns unterdessen über deutlich weniger Ungemach freuen. Schauer gibt es kaum noch - einzig die Temperaturen legen den Rückwärtsgang ein. Hotspot ist noch der Osten mit bis zu 18 Grad. Am kältesten ist es ganz im Süden mit nur noch acht Grad am Alpenrand. Dabei weht an den Küsten ein kräftiger Nordwestwind.

Christi Himmelfahrt: Vatertag startet mit kalten Füßen

Kühle Luft und eine meist klare Nacht - das beschert uns am Donnerstag einen satten Kaltstart mit dem Hang in Richtung Frost oder Bodenfrost. Dafür entlohnt uns tagsüber zeitweise die Sonne und Regen ist nicht in Sicht. Das Ganze bei maximal noch 13 bis 19 Grad.

Freitag und am Wochenende: Sommer-Marke von 25 Grad kommt ins Spiel

Zuletzt herrschte noch große Uneinigkeit zwischen den unterschiedlich Wettermodellen. Inzwischen gibt es aber Annäherungen, die sich durchaus positiv aufs Stimmungsbild auswirken könnten. Demnach soll am Wochenende nämlich spürbar wärmere Luft zu uns kommen. Einen kleinen Haken gibt es aber dennoch: Denn die Luft ist nicht nur warm, sondern auch feucht. Dementsprechend sind schwerpunktmäßig im Süden und im Osten neben freundlichen Phasen erneut gewittrige Regengüsse nicht auszuschließen. Dazu gibt es teilweise schwüle 15 bis 22 Grad am Freitag, 16 bis 23 Grad am Samstag und 18 bis 25 Grad am Sonntag.