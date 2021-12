Auf der A6 setzt am Abend Eisregen ein. Die Folge: Dutzende Fahrzeuge geraten auf der glatten Fahrbahn in eine Massenkarambolage. Nach ersten Informationen soll es auch Verletzte geben.

Plötzlich einsetzender Eisregen hat am Abend auf der Autobahn 6 offenbar für eine Massenkarambolage gesorgt. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf die Polizei berichtet, sind etwa 50 Fahrzeuge bei Amberg in Bayern verunglückt. Dabei soll es auch Verletzte gegeben haben.

"Wir haben das Problem, dass in der ganzen Oberpfalz Eisregen heruntergekommen ist. Die Kollegen haben selbst Schwierigkeiten zur Unfallstelle zu kommen", so ein Polizist in Regensburg gegenüber der Zeitung. Die A6 ist wegen des Unfalls zwischen Amberg-Süd und Amberg-Ost gesperrt.

Neben Bayern hat das Wetter auch im Norden Autofahrer auf die Probe gestellt. In weiten Teilen Schleswig-Holsteins sorgten Schneefälle für zahlreiche Unfälle. Bis zum frühen Abend berichteten die Regionalleitstellen von rund 150 Unfällen. Allein im Bereich Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Lübeck gab es am Nachmittag knapp 60 glättebedingte Unfälle, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle Süd sagte. "Fast alles Blechschäden, wenige Leichtverletzte."