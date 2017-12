Panorama

Augsburger Urteil steht noch aus: Eltern gestehen Vernachlässigung der Kinder

Im Zimmer eingesperrt und vernachlässigt: So soll es fünf Kindern aus Bayern ergangen sein, deren Eltern sich nicht um sie kümmerten. Vor Gericht geben die Eltern nun die Taten zu - und liefern simple Erklärungen.

Ein Ehepaar aus Schwaben hat vor Gericht zugegeben, dass es seine fünf Kinder monatelang völlig vernachlässigt hat. Die 30 Jahre alte Frau und der 37-jährige Mann sind vor dem Amtsgericht Augsburg unter anderem wegen Freiheitsberaubung angeklagt, weil sie nachts ihre Jungen und Mädchen regelmäßig in deren Zimmer einsperrten. Die Kinder konnten nicht auf Toilette gehen und mussten in ihre Betten urinieren. Die Taten sollen sich zwischen November 2016 und April 2017 zugetragen haben.

"Ich habe nie gedacht, dass ich meine Kinder psychisch und seelisch so kaputt mache", sagte der Vater unter Tränen in dem Prozess. Er begründete sein Verhalten mit zahlreichen Überstunden als Busfahrer, seine Partnerin gab eine Depression durch die Schwangerschaft mit dem jüngsten Kind an.

Im April waren die Kinder in Schwabmünchen im Kreis Augsburg Nachbarn aufgefallen, als sie Spielzeug aus dem Fenster warfen, um auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam zu machen. Eine Polizistin stieg dann durch ein Fenster in die Wohnung ein. Dort habe sie verwüstete Zimmer gesehen, alles habe unerträglich gestunken, sagte die Beamtin. Da auch Glasscherben am Boden lagen, soll sich ein vierjähriges Mädchen an den Füßen verletzt haben.

Die fünf Kinder im Alter von einem bis neun Jahren kamen in eine Klinik. Die Ärzte stellten fest, dass sie von Läusen befallen und zurückgeblieben waren. Heute leben die Kinder in Heimen und Pflegefamilien. Das Urteil soll noch am heutigen Freitag verkündet werden.

Quelle: n-tv.de