Woher stammt die Post?: Enkel schreibt toter Oma - und kriegt Antwort

Nach dem Tod seiner Oma schreibt der siebenjährige Luis einen Gruß an die Verstorbene. Er lässt die Postkarte in den Himmel steigen. Ein paar Wochen später passiert das Unfassbare: Der Junge bekommt eine Antwort.

Für den siebenjährigen Luis endet das Jahr 2016 traurig: Seine Oma stirbt überraschend wenige Wochen vor Weihnachten. Er möchte ihr noch einen letzten Gruß zukommen lassen. Also schreibt er eine Karte an seine Großmutter, versieht sie mit seiner Adresse und der Bitte, dass Oma doch bitte versuchen solle, ihm zu antworten. Er schnürt die Karte an einen Ballon, den er während der Beerdigung fliegen lässt.

Einige Wochen später entdeckt die Familie einen Brief im Briefkasten. Er stammt von der toten Oma. "Natürlich werde ich immer Dein Schutzengel sein und gut auf Dich aufpassen. Ich werde jeden Tag auf dich herabschauen. In Liebe, deine Oma. Ich habe dich sehr lieb, Luis!", heißt es auf der handgeschriebenen Karte.

Luis' Mutter ahnt, dass der Text nicht von der Oma stammen kann und sucht nun nach dem wahren Absender. Deswegen postet sie die Geschichte und ein Foto der Karte auf Facebook. Sie sei glücklich, dass ihr Sohn jetzt das Wissen habe, dass seine Oma "immer bei ihm ist und auf ihn aufpasst". Außerdem schreibt sie: "Ich würde mich wahnsinnig gerne bei der Absenderin/dem Absender bedanken und hoffe deswegen, sie oder ihn auf diesem Wege zu finden."

Bislang wurde der Beitrag auf Facebook fast 20.000 Mal geteilt. Doch der Absender hat sich noch nicht gemeldet.

