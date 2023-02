Entführte Kinder in US-Supermarkt gefunden

Seit einem Jahr vermisst Entführte Kinder in US-Supermarkt gefunden

Die Beamten konnten die Entführerin und die vermissten Kinder in einem Supermarkt der Kette "Winn-Dixie" in Florida stellen.

Vor knapp einem Jahr werden die elfjährige Brooke G. und ihr Bruder aus einem Vorort in Missouri entführt. Mit Fahndungsplakaten und Zeugenaufrufen ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Nun können sie endlich aufatmen: Beamte finden die Vermissten in Florida - in Begleitung ihrer leiblichen Mutter.

Die Suche nach zwei Kindern aus dem US-Bundesstaat Missouri, die vor knapp einem Jahr entführt wurden, hat ein Ende gefunden. Nach Angaben der Polizei wurden die elfjährige Brooke G. und ihr zwölfjähriger Bruder Adrian G. in einer Filiale der Supermarktkette Winn-Dixie in Florida gefunden. Dort waren sie mit ihrer nicht sorgeberechtigten, leiblichen Mutter, Kristi G., einkaufen. Florida liegt rund 2000 Kilometer von ihrem Heimatort, Clay County in Missouri, entfernt.

Die Kinder waren seit dem 15. März 2022 vermisst worden. Mit Beschreibungen der Kinder und Plakaten suchten die Ermittler nach ihnen und der leiblichen Mutter. Diese stand als Tatverdächtige schon früh im Fokus der Behörden, wie den Fahndungsplakaten zu entnehmen ist. So lag gegen die 36-Jährige bereits ein Haftbefehl aus Missouri wegen Entführung vor.

Erstmals aufmerksam wurden die Beamten aus Florida auf die Frau, als sie bei ihr eine routinemäßige Fahrzeugkontrolle durchführten. Nach der Überprüfung ihres Kennzeichens stellte die Polizei nicht nur fest, dass Kristi G. die leibliche Mutter der Kinder ist, sondern auch, dass sie gesucht wird und flüchtig ist.

"Die Beamten entdeckten das Trio beim Einkaufen in Winn-Dixie", schreibt die Polizei aus High Springs in Florida auf Facebook. Dabei habe die Mutter versucht, die Identität der Geschwister zu verschleiern, indem sie sie verkleidete, wie die US-amerikanische Seite "The Sun" berichtete. Die Beamten konnten Kristi G. und die beiden vermissten Kinder schließlich stellen.

Die leibliche Mutter der Kinder wurde daraufhin festgenommen und sitzt US-amerikanischen Medien zufolge jetzt im Gefängnis. Brooke G. und Adrian G. wurden zunächst dem Kinder- und Familienministerium von Florida übergeben, wie die lokale Polizeibehörde mitteilte. Beide Kinder seien wohlauf und sollen demnächst wieder mit ihren sorgeberechtigten Familienmitgliedern zusammengeführt werden. Um wen es sich dabei handelt, ist ebenso wenig bekannt wie der Grund für den Sorgerechtsentzug der leiblichen Mutter. Bisher äußerte sich die Polizei auch noch nicht über die Umstände der Entführung von vor knapp einem Jahr.