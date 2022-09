Nach tagelanger Suche herrscht traurige Gewissheit. Eine junge Lehrerin und zweifache Mutter, die im US-Bundesstaat Tennessee entführt worden war, ist tot. Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen.

Die entführte Lehrerin Eliza Fletcher aus Memphis im US-Bundesstaat Tennessee ist tot. Die 34-Jährige wurde von der Polizei in der Stadt Memphis identifiziert, nachdem ihre Leiche am Vortag gefunden worden war. Zuvor hatten Ermittler tagelang mit einem Großaufgebot nach ihr gesucht. Die Frau war am Freitag beim Joggen in ein Auto gezwungen worden und verschwunden.

Flechter ist die Enkelin des Geschäftsmanns Joseph Orgill III. Nach Angaben der "New York Times" war dieser Milliardär und starb 2018 - Fletcher sei eine seiner Erbinnen gewesen. Die Familie hatte eine Belohnung von 50.000 US-Dollar für Hinweise über den Verbleib der zweifachen Mutter ausgesetzt.

Bereits am Wochenende hatte die Polizei einen 38-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll noch diese Woche angeklagt werden. Laut Polizei wird ihm besonders schwere Entführung und Manipulation von Beweismitteln vorgeworfen. Er hat allerdings keine Angaben zum Aufenthalt der verschwundenen Frau gemacht.

Die Ermittler kamen dem Mann durch einen DNA-Abgleich auf die Spur. In der Nähe des Tatorts hatte ein Passant ein Paar Schuhe entdeckt, die ihm zugeordnet werden konnten. Auch Fletchers Handy wurde dort gefunden. Mittels Handydaten stellte die Polizei zudem fest, dass sich der 38-Jährige am frühen Freitagmorgen nahe dem Campus der Universität aufgehalten hatte.

Wie die "New York Times" weiter berichtet, war der Mann, der bei einem Reinigungsdienst arbeitete, bereits 2001 wegen Entführung und Raubes zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er wurde im November 2020 entlassen.