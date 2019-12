Entlassung in Augsburger Tötungsfall aufgehoben

Sechs Verdächtige wieder in Haft

Dem 17-jährigen Hauptverdächtigen werden Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.

Anfang Dezember wird ein Feuerwehrmann in Augsburg nach einem Weihnachtsmarktbesuch erschlagen. Der 17-jährige Tatverdächtige sitzt in Haft. Nach einer zwischenzeitlichen Freilassungen müssen sich sechs weitere junge Männer wegen Beihilfe verantworten.

Drei Wochen nach der tödlichen Attacke auf einen Feuerwehrmann in Augsburg gibt es der "Augsburger Allgemeinen" zufolge eine neue Wende in dem Fall: Sechs Verdächtige, die kurz vor Weihnachten freigelassen worden waren, müssen wieder in Haft, wie die Zeitung unter Berufung auf mehrere Anwälte der Betroffenen berichtete. Die Staatsanwaltschaft wirft den jungen Männern demnach Beihilfe zum Totschlag vor.

Die Jugendkammer des Landegerichts hatte die Haftbefehle gegen die sechs jungen Männer am vergangenen Montag aufgehoben. Nur der 17-jährige Hauptverdächtige blieb weiter in Untersuchungshaft. Ihm werden Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.

Der 49-jährige Feuerwehrmann war Anfang Dezember nach einem privaten Weihnachtsmarktbesuch mit seiner Frau und einem befreundeten Paar erschlagen worden. Auch der Mann des anderen Paars erlitt durch Schläge ins Gesicht schwere Verletzungen.