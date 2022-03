Die Ursache für den Absturz eines Passagierflugzeugs im Süden Chinas ist noch unklar. Suchtrupps können nun jedoch einen der zwei Flugschreiber sicherstellen. Mithilfe der sogenannten Black Box wollen die Experten die Unfallursache ermitteln.

Nach dem Absturz einer Passagiermaschine mit 132 Menschen an Bord in Südchina haben Suchtrupps einen der beiden Flugschreiber gefunden. Das Gerät sei bei Sucharbeiten entdeckt worden, sagte ein Sprecher der chinesischen Flugsicherheitsbehörde. Experten erhoffen sich von der Auswertung der Black Boxes Hinweise auf die Absturzursache, die bisher völlig unklar ist. Bisher wurden noch keine Überlebenden gefunden.

Zuvor hatte der staatliche Fernsehsender CCTV gemeldet, dass die Rettungs- und Sucharbeiten in der nur schwer zugänglichen Bergregion wegen heftiger Regenfälle unterbrochen werden. Der durch den Absturz gebildete Krater sei "voller Wasser" und erfordere womöglich Drainagearbeiten, hieß es in dem Bericht.

Experte: Absturzdaten sind "sehr ungewöhnlich"

Das Flugzeug vom Typ Boeing 737 der Gesellschaft China Eastern Airlines war am Montag plötzlich kopfüber in einen steilen Sturzflug übergegangen und kurze Zeit später in einem hügeligen Waldgebiet in der Nähe der Stadt Wuzhou eingeschlagen. Nach Daten der Website FlightRadar24.com konnte das Flugzeug nach einem ersten rasanten Absacken kurzzeitig wieder etwas Höhe gewinnen, setzte dann den Sturz jedoch fort. Der Ex-Chef der französischen Luftfahrtermittlungsbehörde, Jean-Paul Troadec, nannte diese Daten "sehr ungewöhnlich". Es sei aber noch "viel zu früh", um Schlussfolgerungen zu ziehen.

Laut der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde sei mehrfach versucht worden, Kontakt zur Maschine aufzunehmen, doch habe die Crew nicht geantwortet. Rund drei Minuten nach Beginn des Sturzfluges sei das Signal der MU5735 dann verschwunden. An Bord der Maschine waren 123 Passagiere und 9 Crewmitglieder.