(Foto: via REUTERS)

Den 206 Menschen an Bord des auf Grund gelaufenen Kreuzfahrtschiffes vor Grönland geht es gut. Das teilt das Arktisk Kommando des dänischen Militärs mit. Allerdings ist ein Versuch, die gestrandete "Ocean Explorer" zu befreien, gescheitert. Nun soll ein spezielles Militärschiff helfen.

Der Versuch, die vor Grönland gestrandete "Ocean Explorer" von der Stelle zu bewegen, ist missglückt. Das teilte das Arktisk Kommando, eine Einheit des dänischen Militärs, mit. Demnach habe ein grönländisches Forschungsschiff versucht, die "Ocean Explorer" während der Flut zu befreien. Das Luxus-Kreuzfahrtschiff mit 206 Menschen an Bord war am Montag im Alpefjord auf Grund gelaufen, knapp 1400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Nuuk.

Mitarbeiter der Sirius-Patrouille, einer dänischen Spezialkräfte-Einheit in Nordostgrönland, seien an Bord der "Ocean Explorer" gewesen, um sich ein Bild der Lage vor Ort zu machen. Die Stimmung unter den Passagieren und Besatzungsmitgliedern sei trotz der schwierigen Situation "den Umständen entsprechend gut", schrieb das Arktisk Kommando später auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Es gebe keine Hinweise darauf, dass das Schiff ernsthaft beschädigt wurde, als es auf Grund lief, hieß es. So sei auch keine Gefahr für die Umwelt zu befürchten.

Derzeit ist ein Militär-Schiff des Arktisk Kommando auf dem Weg zum havarierten Schiff. Die Anfahrt dauere jedoch mehrere Tage, sodass mit einer Ankunft frühestens in der Nacht zum Freitag zu rechnen sei. Die Sirius-Patrouille könne dagegen bei Bedarf mit ihren kleineren Booten innerhalb von anderthalb Stunden wieder bei der "Ocean Explorer" sein. "Die nächste Hilfe ist weit weg, unsere Einheiten sind weit weg, und das Wetter kann sehr ungünstig sein", hatte Brian Jensen, der Leiter des Arktisk Kommando unmittelbar nach der Havarie gesagt.

Warum das Kreuzfahrtschiff strandete, bleibt weiter unklar, auch das australische Betreiberunternehmen Aurora Expeditions machte dazu keine Angaben. Die Gegend, in der das Schiff feststeckt, ist bis heute wenig erforscht, die Wassertiefe lässt sich nur schwer abschätzen.