Panorama

Gefährliche Rettungsaktion: Erste Jungen aus thailändischer Höhle gerettet

Mehr als zwei Wochen sitzen sie in einer thailändischen Höhle fest. Nun werden die ersten Jungen einer Fußballmannschaft gerettet. Einige werden bereits in ein Krankenhaus gebracht. Die schwierige Rettungsaktion geht überraschend schnell voran.

Die Rettungsaktion für die in einer thailändischen Höhle eingeschlossene Fußballmannschaft kommt rasch voran. Insgesamt sechs Jungen haben die Höhle bereits verlassen, wie ein Vertreter des thailändischen Verteidigungsministeriums sagte. Damit sitzen nun noch sechs Jungen und ihr Trainer in der Tham-Luang-Höhle fest.

Die ersten der geretteten Jungen wurden bereits per Krankenwagen und Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die insgesamt zwölf Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren und ihr Fußballtrainer sind seit 16 Tagen in der teilweise überfluteten Höhle eingeschlossen.

Die Jungen werden in kleinen Gruppen gerettet. "Zwei Kinder sind draußen", hatte die Nachrichtenagentur Reuters zuerst einen Rettungshelfer zitiert. Sie seien derzeit in einem Feldkrankenhaus nahe der Höhle. Später meldete NBC News, die Polizei habe die Rettung bestätigt.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums hatte zuvor erklärt, die ersten vier Jungen hätten das Basislager der Retter erreicht und damit den schwierigsten Teil des Weges geschafft. Den Rest der Strecke bis zum Höhlenausgang könnten die Jungen rasch zu Fuß hinter sich bringen. "Vier Jungen haben Kammer drei erreicht und werden bald aus der Höhle hinauslaufen", sagte Generalleutnant Kongcheep Tantrawanit.

Krankenhaus bereitet sich vor

Die Dauer der Höhlenrettung ist nach Angaben des Leiters der Rettungsmission derzeit nicht absehbar. "Es ist unklar, wie lange es dauert, bis wir die erste Gruppe von Jungen heraus bringen können", teilte Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mit.

Taucher hatten sich am Vormittag auf den Weg zu der Jugend-Fußballmannschaft gemacht. Zehn der Taucher hätten sich direkt auf den Weg zu den Eingeschlossenen gemacht, andere unterstützten die Rettungsmission auf Teilen der mehrere Kilometer langen Strecke. Narongsak hatte zum Beginn der Rettungsaktion gesagt, dies könnte bis zum späten Abend Ortszeit dauern.

Nach Einschätzung des deutschen Experten Martin Groß konnten die Verantwortlichen für die Rettungsaktion angesichts drohender neuer Regenfälle nicht mehr länger warten. "Wenn die Wassermassen nicht mehr beherrschbar werden und zudem die Gefahr besteht, dass die Jugendlichen bis zu vier Monate eingeschlossen sein werden, muss man handeln", sagte Groß der Deutschen Presse-Agentur. Der 39-Jährige ist aktiver Höhlenretter und Geschäftsführer des ehrenamtlichen Vereins Höhlenrettung Baden-Württemberg.

Das Risiko, die Kinder mit Tauchern durch die engen Wasserläufe der Höhle ins Freie zu bringen, sei zwar hoch, sagte Groß. "Man kann das den Kindern zutrauen, aber genauso könnte auch jemand in Panik verfallen." Besonders wichtig sei, die Kinder genau zu instruieren, was auf sie zukomme und was von ihnen erwartet werde. "Sie müssen Vertrauen fassen zu ihren beiden Rettern, die sie nach unseren Informationen jeweils begleiten sollen."

Quelle: n-tv.de