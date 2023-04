Fünf Richtige und zwei korrekte Zusatzzahlen bringen einem Tipper aus Nordrhein-Westfalen einen unverhofften Geldsegen. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr knackt damit ein Spieler oder eine Spielerin aus Deutschland den Eurojackpot und kann sich über einen Millionen-Gewinn freuen.

Ein Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen hat den Eurojackpot geknackt und kann sich über fast 47 Millionen Euro freuen. Wie die Westdeutsche Lotterie mitteilte, hatte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 12, 21, 24, 28 und 40 sowie die Eurozahlen 1 und 3. Die genaue Gewinnsumme beträgt 46.857.546,20 Euro.

In der Gewinnklasse zwei konnte sich ein Lottospieler aus Brandenburg über knapp 1,2 Millionen Euro freuen. In der Gewinnklasse drei wurde der Eurojackpot je einmal in Niedersachsen und Thüringen sowie in Schweden und Finnland geknackt. Dafür gab es pro Gewinner rund 167.000 Euro.

Erst Ende März war der Jackpot von einem Spieler aus Deutschland geknackt worden. Damals gingen knapp 74 Millionen Euro nach Bayern. Ende Januar waren 107,5 Millionen Euro an einen Bremer gegangen.

Am Eurojackpot nehmen wöchentlich 18 europäische Länder teil. Nachdem der Jackpot nun geknackt wurde, beginnt am kommenden Freitag eine neue Runde. Dann gibt es für fünf Richtige aus 50 Zahlen und zwei korrekte Zusatzzahlen aus zwölf Zahlen zehn Millionen Euro zu gewinnen. Die Chance auf den ersten Gewinnrang liegt bei 1 zu rund 140 Millionen - etwa wie beim Lottospiels 6aus49. Die Ziehungen erfolgt zweimal pro Woche. Die erste Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot hatte am 23. März 2012 in Helsinki stattgefunden.