Gefährlich ist sie nicht, aber woher kommt sie? Experten stellen im Norden Europas erhöhte Radioaktivität fest. Die große Frage dabei ist, wo sie herkommt. Russland dementiert. Tatsächlich könnte es auch eine ganz andere Ursache geben.

Die Ende Juni in Teilen Nordeuropas gemessene leicht erhöhte Radioaktivität stammt möglicherweise von einem Atomkraftwerk. Dafür verantwortlich könnte ein aktiver Reaktor sein oder ein Reaktor, der gerade gewartet werde, erklärte die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA). Sie bekräftigte, dass die Emissionen weder für Umwelt noch für Menschen eine Gefahr darstellten.

Den Standort des Reaktors konnte die IAEA nach eigenen Angaben noch nicht bestimmen. 40 Staaten, darunter Russland und Lettland, hätten ihr gegenüber keine ungewöhnlichen atomaren Vorkommnisse gemeldet. Der russische Atomkonzern Rosenergoatom erklärte, in seinen Atomkraftwerken Leningrad und Kola seien keine Fehler festgestellt worden. Die Emissionen hätten "im benannten Zeitraum nicht die Kontrollwerte überschritten", sagte ein Sprecher laut russischen Nachrichtenagenturen.

Die Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass in Teilen Schwedens, Finnlands sowie in Estland, Lettland und dem Nordwesten Russlands über Tage hinweg eine leicht erhöhte Radioaktivität gemessen worden sei. Sie veröffentlichte eine Landkarte, auf der das mutmaßliche Herkunftsgebiet der erhöhten Radioaktivität markiert ist. Es erstreckt sich über das südliche Drittel Schwedens, die Südhälfte Finnlands, Estland, Lettland sowie den Nordwesten Russlands einschließlich St. Petersburg.

Die erhöhte Radioaktivität ging insbesondere auf die Isotope Ruthenium und Caesium zurück. Dabei handelte es sich laut IAEA um sehr niedrige Konzentrationen in der Luft, die nach Auswertung der Daten keine Risiken für Menschen und die Umwelt darstellten. Solche Messwerte kämen etwa ein bis zweimal im Jahr vor, sagte der Laborchef der finnischen Atomaufsicht. Bei dem aktuellen Vorfall handele es sich um nichts Ungewöhnliches.

Ein niederländisches Institut vermutete die Quelle der Radioaktivität im Westen Russlands. Einer anderen Theorie zufolge stammte sie von in Lettland verbranntem Holz, das noch immer durch die Atomkatastrophe in Tschernobyl kontaminiert war. Der russische Atomstromproduzent Rosenergoatom bestritt jedoch einen Vorfall in seinen Anlagen, und eine französische Nichtregierungsorganisation schloss Lettland aufgrund der nachgewiesenen Isotope als Quelle der Radioaktivität aus.