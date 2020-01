Sechs Verletzte in Chemiepark

In der spanischen Stadt Tarragona kommt es zu einer heftigen Explosion in einem Chemielabor. Sechs Menschen werden verletzt, einige davon schwer. Spanische Medien berichten zudem von einem Todesopfer.

Bei einer größeren Explosion in einem Chemiepark im nordostspanischen Tarragona sind mehrere Menschen verletzt worden. Die katalanische Nachrichtenseite "Nació Digital" vermeldet bereits ein Todesopfer, das in einem nahegelegenen Supermarkt ums Leben gekommen sei. Dieser sei in Folge der Explosionswelle eingestürzt, hieß es weiter. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Insgesamt sollen sechs Menschen verletzt worden sein, vier davon schwer, zitiert "Nació Digital" offizielle Quellen.

Die Explosion soll in der Chemiefirma IQOXE passiert sein, die das hochentzündliche Gas Ethylenoxid herstellt. Zunächst hatten die Behörden der Region Katalonien die Bevölkerung vor möglichen gesundheitsschädlichen Dämpfen gewarnt und die Bewohner mehrerer Gemeinden dazu aufgerufen, bis auf weiteres nicht ins Freie zu gehen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mittlerweile habe es Entwarnung gegeben. In unmittelbarer Nähe des Chemielabors sollen in der Luft keine giftigen Substanzen enthalten sein, heißt es von den Behörden.

Die katalanische Regionalfeuerwehr habe zunächst von mindestens vier Menschen berichtet, die bei der Explosion, die sich kurz vor 19 Uhr ereignete, verletzt worden sind. Danach gebe es einen Schwerverletzten. Im Chemiepark von Tarragona hat unter anderem auch BASF eine Fabrik.

Eine hohe Rauchwolke war nach der Explosion von Weitem zu sehen, wie Videoaufnahmen und Fotos zeigten, die in sozialen Netzwerken gepostet wurden. Die Explosion habe man kilometerweit spüren können, schreibt die spanische Nachrichtenseite "El País".