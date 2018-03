Panorama

"Entzündliches Gerät": Explosion in Austin verunsichert Bürger

In den vergangenen Tagen sind in Austin mehrere Sprengsätze explodiert. Zwei Tote und vier Verletzte sind die traurige Bilanz. Nun erschütterte wieder eine Detonation die texanische Stadt.

Nach einer Serie von Explosionen ist die Stadt Austin im US-Bundesstaat Texas erneut in Aufruhr. Der Rettungsdienst meldete, ein Mann sei bei einer Explosion im Süden der Stadt verletzt worden. Die Polizei erklärte kurz darauf, die Explosion sei durch ein "entzündliches Gerät" ausgelöst worden, nicht durch eine Paketbombe.

Ebenfalls am Dienstag war in einem Briefzentrum der texanischen Stadt Schertz bei San Antonio ein Paket explodiert. Nach Polizeiangaben wurde ein Mensch leicht verletzt. Die "Washington Post" berichtete unter Berufung auf die Bundespolizei FBI, das Paket sei an eine Adresse in Austin gerichtet gewesen. In den vergangenen Tagen waren in Austin mehrere Sprengsätze explodiert. Dabei gab es zwei Tote und vier Verletzte.

Polizei untersucht mögliches rassistisches Motiv

Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, sie vermute einen Zusammenhang zwischen den drei ersten Anschlägen und untersuche ein mögliches rassistisches Motiv. Bei den zwei Todesopfern handelte es sich um einen 17- und einen 39-jährigen Schwarzen. Außerdem wurde eine 75-jährige Frau hispanischer Abstammung lebensgefährlich verletzt.

Da am Sonntag zwei weiße Männer verletzt wurden, neigten die Experten zuletzt der Auffassung zu, dass die Auswahl der Ziele durch den oder die Täter "zufällig" erfolgte.

Quelle: n-tv.de