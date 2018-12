Wenn man derzeit von einem Rennfahrer namens Schumacher liest, ist es meistens Mick. Der Sohn von Michael Schumacher arbeitet sich immer näher an die Formel 1 heran. Auch sonst blickt die Familie fünf Jahre nach dem dramatischen Skiunfall in die Zukunft.

Bis zum 29. Dezember 2013 gilt Michael Schumacher vielen als Glückskind. Der erfolgreichste Pilot der Formel-1-Geschichte gewinnt mehr als 300 Grand-Prix-Rennen, wird insgesamt sieben Mal Weltmeister. Sein Rekord von 68 Pole-Positions wird erst im September 2017 vom derzeitigen Weltmeister Lewis Hamilton überboten.

Schumacher gelingt aber auch über die Rennstrecke hinaus scheinbar alles. Er hat als Geschäftsmann Erfolg. Mit Ehefrau Corinna, die er 1995 geheiratet hatte, führt er eine skandalfreie Ehe. 1997 kommt Tochter Gina Maria zur Welt, zwei Jahre später Sohn Mick.

Doch im Weihnachtsurlaub 2013 verunglückt Schumacher in Meribel in den französischen Alpen beim Skifahren. Als er abseits der Piste unterwegs ist, stürzt er und zieht sich schwere Kopfverletzungen zu. Zunächst hoffen alle auf eine schnelle Genesung, doch fünf Jahre später ist Schumacher noch immer nicht in die Öffentlichkeit zurückgekehrt.

In den wenigen offiziellen Statements der Familie ist lediglich davon die Rede, dass der inzwischen 49-Jährige seine Rehabilitation in privater Umgebung fortsetzt. Ob er dabei wirklich von 15 Ärzten rund um die Uhr versorgt wird, blieb ebenso unbestätigt wie die Information, dass seine Betreuung mehr als 150.000 Euro in der Woche kostet. Zuletzt hatte Schumachers Managerin Sabine Kehm sich im August zu Wort gemeldet, um zu dementieren, dass die Familie plane, nach Mallorca umzuziehen. "Das Haus dort bleibt wie bisher ein Ferienhaus", teilte sie mit. Eine Schweizer Illustrierte hatte zuvor berichtet, die Familie Schumacher wolle nach Andratx auf Mallorca ziehen.

Von der Familie beschützt

Doch wenn es auch nur den Hauch einer Möglichkeit gibt, etwas über Schumachers Gesundheitszustand zu erfahren, sind Menschen auf der ganzen Welt wie elektrisiert. So beispielsweise, als der frühere Papstvertraute und jetzige Erzbischof Georg Gänswein kürzlich von einem Besuch bei den Schumachers in der Schweiz berichtete. Das Treffen lag zu diesem Zeitpunkt zwar bereits mehr als zwei Jahre zurück, das hinderte Medien in aller Welt aber nicht daran, Gänswein ausführlich zu Wort kommen zu lassen.

Der Kirchenmann berichtete, er habe sich Schumacher vorgestellt und "ihm erzählt, dass ich ein heimlicher Fan bin, seine Rennen oft gesehen habe und fasziniert war, wie ein Mann eine solche Maschine bei so einem Tempo und bei jedem Wetter lenken kann". "Ich saß ihm gegenüber, fasste ihn an beiden Händen und schaute ihn an. Sein Gesicht ist so, wie wir es alle kennen, das typische Michael-Schumacher-Gesicht; nur ein wenig fülliger ist es geworden", erzählte Gänswein in der "Bunten" von dem Besuch.

"Er spürt, dass liebende Menschen um ihn herum sind, sich um ihn sorgen und gottlob die allzu neugierige Öffentlichkeit fernhalten. Ein Mensch, der krank ist, braucht Diskretion und Verständnis." Zum Abschied habe er mit dem Daumen ein Kreuzzeichen auf Schumachers Stirn gezeichnet, berichtete Gänswein weiter. Was genau er mit der Familie besprach, wollte der Erzbischof nicht sagen. Er nannte Schumachers Frau Corinna jedoch die Seele der Familie, die der Formel-1-Legende das "schützende Nest" schaffe, dass "Michael unbedingt benötigt".

Kinder sind ebenfalls Sportler

Doch die Familie lässt sich nicht unterkriegen. Sohn Mick Schumacher trat in diesen Jahren in die Fußstapfen seines berühmten Vaters. Die nötigen Punkte für die Formel 1 hat er bereits zusammen, nach zwei Jahren in der Formel 3, in der er zuletzt mit dem italienischen Prema-Rennstall den EM-Titel holte, wird er in der kommenden Saison in der Formel 2 starten. Dort will der 20-Jährige lernen, was ihm für den ganz großen Auftritt in der Königsklasse möglicherweise noch fehlt.

Dass er dorthin will, daran hat Schumacher jr. nie einen Zweifel gelassen "Jeder Rennfahrer hat das Ziel, mal in der Formel 1 zu fahren. Das ist die Königsklasse." Auch der derzeitige Weltmeister Hamilton rechnet fest mit Mick Schumacher. "Es wird zu hundert Prozent wieder einen Schumacher in der Formel 1 geben", prophezeite Hamilton zuletzt beim Grand Prix in den USA. "Zum einen wegen des Namens, zum anderen, weil er einen guten Job macht."

Einen guten Job macht auch Tochter Gina Maria Schumacher, sie gewann als Westernreiterin bereits mehrere Titel. 2017 wurde sie Weltmeisterin in der Königsdisziplin Reining. Auf ihrem Instagram-Account konzentriert sich die 21-Jährige auf ihre eigene Karriere. Nur selten gibt es private Einblicke, wie am 3. Januar 2018, als sie Vater Michael zum Geburtstag gratulierte. Schumacher schrieb: "Happy Birthday für den besten Vater der Welt. Wir lieben dich. #keepfighting."

Unter diesem Hashtag erinnern auch immer wieder gute Freunde und seine früheren Kollegen bei Ferrari an Michael Schumacher. Außerdem trägt diesen Namen eine Stiftung, die unter anderem Menschen auszeichnet, die über Widrigkeiten des Lebens triumphiert haben.

Im Juni 2018 eröffnete die Stiftung in der Motorworld Köln-Rheinland die Michael Schumacher Private Collection, eine Ausstellung von mehr als 200 persönlichen Erinnerungsstücken des Rennfahrers. Seitdem haben Sabine Kehm zufolge etwa 75.000 Menschen vor Schumachers Rennanzügen und Formel-1-Boliden gestanden und einen Blick auf seine Handschuhe oder seine Pokale geworfen. Und sich an den Mann erinnert, der vielleicht noch immer ein Glückskind ist.