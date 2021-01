In Norddeutschland kommt aufgrund heftiger Schneefälle der Fernverkehr vielerorts zum Erliegen. Jetzt aber gibt unter anderem die Deutsche Bahn Entwarnung. Oberleitungsstörungen sind behoben und eingefrorene Weichen sind wieder gangbar gemacht.

Nach starken Schneefällen in Teilen Niedersachsens und in Bremen läuft der Fernverkehr der Deutschen Bahn wieder weitgehend normal. Es komme noch ganz vereinzelt zu Beeinträchtigungen, sagte eine Bahnsprecherin. Die witterungsbedingte Oberleitungsstörung zwischen Emden und Norddeich Mole sei behoben. Allerdings fielen heute noch drei Zugverbindungen von Norddeich nach Leipzig beziehungsweise nach Köln aus.

Der private Bahnbetreiber Metronom teilte mit, dass die meisten der eingefrorenen Weichen wieder gangbar gemacht worden seien. Der reguläre Betrieb könne wieder aufgenommen werden. Allerdings könne es vereinzelt zu Verspätungen und eventuell auch einzelnen Zugausfällen kommen. Bei den Zugverbindungen von enno und erixx gebe es derzeit keine Beeinträchtigungen mehr, sagte ein Unternehmenssprecher.

Metronom hatte aufgrund schwieriger winterlicher Witterungsbedingungen am Freitagabend seinen Zugverkehr in Niedersachsen zunächst komplett einstellt. Der Bahnhof Göttingen ist zusätzlich seit dem Morgen gesperrt. Dort laufen Vorbereitungen für eine Bombenentschärfung. Der Fernverkehr musste deshalb umgeleitet werden.

Gut 8300 Anwohner müssen in Göttingen ihre Wohnungen für Entschärfungen verlassen. Wer als Betroffener während der Entschärfung nicht zu Freunden kann, soll in Hotels und Evakuierungszentren unterkommen, teilte die Stadt mit. Rund 500 Menschen hätten Bedarf an einer Unterkunft angemeldet, sagte ein Sprecher. Die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden für die Bürger während des Einsatzes aufgehoben. Vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet die Stadt in einer Baugrube in der Innenstadt. Die Entschärfungen sollen voraussichtlich bis Sonntag dauern.

Göttingen hat bereits eine schmerzliche Erfahrung mit einer Bombenentschärfung gemacht; die Erinnerungen an das Unglück 2010 dürften vielen noch in Erinnerung sein. Am Abend des 1. Juni endete eine Entschärfung in der Innenstadt mit drei Toten. Die Evakuierung rund um den Schützenplatz lief noch, als ein Knall die Innenstadt erschütterte. Der Blindgänger war explodiert, drei Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Niedersachsen starben.