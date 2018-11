Panorama

Warnsirenen in Frankfurt: Feuerwehr löst Chemiealarm aus

Eine Warnung vor einem möglichen Chemieunfall sorgt in Frankfurt am Main am frühen Morgen für Aufregung. Im Westen der Main-Metropole ertönen Sirenen. Im einsetzenden Berufsverkehr sperren Polizei und Feuerwehr zwei ganze Stadtteile ab.

Chemikalien-Warnung für Frankfurt-Griesheim: In einem im Westen Frankfurts gelegenen Industriepark ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Chemieunfall gekommen. In den Stadtteilen Griesheim und Nied wurden vorsorglich Warnsirenen ausgelöst, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nach ersten Messungen auf dem Gelände sowie in der Umgebung gebe es aber keinen messbaren Stoffaustritt und somit keine Gefährdung für die Bevölkerung, hieß es.

Die ersten Sirenen setzten am frühen Morgen gegen 4.20 Uhr ein und rissen viele Bewohner der betroffenen Stadtteile aus dem Schlag. Mit Lautsprecherdurchsagen wurde die Bevölkerung aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Ob tatsächlich Gefahr durch austretende Chemikalien bestand, war zunächst unklar.

Die großräumige Warnung folge einem Standardverfahren, wie der Sprecher der Frankfurter Polizei erklärte. Die Behörde sperrten zudem die betroffenen Stadtgebiete der Mainmetropole für den Verkehr ab. Auch der öffentliche Nahverkehr in Griesheim und dem angrenzenden Stadtteil Nied wurde vorübergehend unterbrochen. Davon sind auch wichtige Linien der S-Bahn betroffen. Wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, ist noch unklar.

Gegen 5.30 Uhr bestätigte die Feuerwehr, dass es im Industriepark Griesheim zu einem "Austritt von Salzsäuredämpfen" gekommen sei. Medienberichten zufolge soll ein mit Chemikalien beladener Lastwagen auf dem Gelände des Industrieparks umgekippt sein. Die Werksfeuerwehren Griesheim und Höchst sowie die Frankfurter Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz, um ein weiteres Austreten an schädlichen Stoffen zu verhindern. Im Umfeld des Gewerbegebiets wird die Schadstoffbelastung weiter überprüft.

Das betroffene Gebiet liegt rund sechs Kilometer westlich des Statdzentrums und rund fünf Kilometer nördlich des Flughafengeländes. Die Branddirektion Frankfurt am Main veröffentlichte im Rahmen einer "Notfallinformation" eine Karte des abgesperrten Bereichs, in dem sich dicht besiedelte Wohngebiete befinden.

Der Industriepark Griesheim war vor drei Jahren schon einmal Schauplatz einer Aufsehen erregenden Chemikalienwarnung. Bei einem Betriebsunfall waren dort kurz vor Weihnachten 2015 größere Mengen Salzsäure ausgetreten. Auch bei diesem Vorfall riefen die Behörden Anwohner vorsorglich auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

