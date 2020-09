Einen kuriosen Einsatz erlebt die freiwillige Feuerwehr des Hamburger Stadtteils Eidelstedt. Weil eine Passantin einen zappelnden Fisch in einem wasserarmen Bach entdeckt, wählt sie die 112 - Daraufhin machen sich 18 Männer auf den Weg, um das Tier zu retten.

Eine Frau hat in Hamburg die Feuerwehr alarmiert, weil sie in einem wasserarmen Bach einen zappelnden Fisch entdeckt hat. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, klingelte gegen 19.40 Uhr das Telefon der Freiwilligen Feuerwehr in Hamburg-Eidelstedt. Am Telefon teilte die aufgeregte Frau der Feuerwehr mit, dass ein großer Hecht um sein Leben kämpfe. Daraufhin rückten 18 Mann aus, um das Tier zu retten.

"Tierrettung ist wichtig und gehört zu unseren Aufgaben. Aber so was hatten wir noch nie!", berichtet Einsatzleiter Sebastian Schwebe. In einer zweistündigen Bergungsaktion sei es gelungen, das Tier vor dem Sterben zu retten. Dazu habe man mit Tauchpumpen das Wasser in dem relativ trockenen Flussarm abgepumpt.

Geretteter Fisch kleiner als erwartet

Nachdem sie den Grund an der besagten Stelle freigelegt hatten, bekam die Einsatzmannschaft den Fisch in voller Größe zu sehen. Im Modder zappelte ein nicht ganz so großes Exemplar, wie die Passantin am Telefon angekündigt hatte: Etwa 30 Zentimeter soll der Hecht gemessen haben. In Deutschland werden Hechte laut dem Deutschen Angelfischerverband zwischen 50 und 100 Zentimeter lang. Weibliche Hechte können demnach jedoch noch größer werden - bis zu 130 Zentimetern Länge.

Neben dem Hecht fanden die Einsatzkräfte außerdem einen Aal, einen Saibling und zwei weitere, nicht identifizierte Fische. Allesamt sammelten die Feuerwehrleute mit einem Kescher ein und setzten sie 100 Meter weiter in der dort wieder tiefen Mühlenau aus. Gegen 22 Uhr erklärte die Feuerwehr die Rettungsaktion für offiziell beendet.