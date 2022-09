Bei den Angriffen im kanadischen Saskatchewan sind zehn Menschen getötet worden. Die Polizei erlässt Haftbefehl gegen zwei verdächtigte Brüder. Einer der beiden wird tot aufgefunden, nach dem zweiten wird vier Tage gesucht. Nun ist der Mann gefasst.

Nach den Messerangriffen mit mindestens zehn Toten in der kanadischen Provinz Saskatchewan hat die Polizei den zweiten Verdächtigen festgenommen. "Myles Sanderson wurde (...) in der Nähe von Rosthern, Saskatchewan, ausfindig gemacht und in Gewahrsam genommen", erklärte die Polizei von Saskatchewan am Mittwoch (Ortszeit). Es bestehe kein Risiko mehr für die öffentliche Sicherheit, erklärten die Behörden in einem Onlinedienst.

Der Verdächtige befand sich mehrere Tage auf der Flucht, Behörden hatten die Einwohner der Region vor dem "als gefährlich eingestuften" Mann gewarnt. Der zweite Verdächtige, Damien Sanderson, bei dem es sich um den Bruder von Myles Sanderson handelt, war am Dienstag an einem der Tatorte tot aufgefunden worden. Seine Leiche wies Verletzungen auf, die er sich nach Angaben der Polizei wohl nicht selbst zugefügt hatte.

Aus den Bewährungsunterlagen von Myles Sanderson geht nach Medienberichten hervor, dass er 59 Vorstrafen und eine gewalttätige Vergangenheit hat. Er war im Februar nach einem mehrjährigen Gefängnisaufenthalt auf Bewährung aus der Haft entlassen worden. Myles Sanderson wurde laut Polizei bereits seit Mai gesucht, weil er sich nicht an seine Bewährungsauflagen gehalten hatte.

"Herzzerreißender Angriff"

Bei einem der tödlichsten Verbrechen in Kanada in den vergangenen Jahren wurden Messerangriffe an 13 verschiedenen Tatorten in der Indigenen-Gemeinde James Smith Cree Nation und in der benachbarten Ortschaft Weldon verübt. Die Polizei barg zehn Leichen, 18 weitere Menschen wurden verletzt, teils schwer. Zehn Opfer liegen noch im Krankenhaus, drei von ihnen in kritischem Zustand. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Indigene. Der Stammesrat von Saskatoon (STC) erklärte, er sei erleichtert, dass Sanderson verhaftet worden sei. "Jetzt können sich die Menschen wieder sicher fühlen, aber es ist auch an der Zeit, mit der Heilung zu beginnen", sagte STC-Chef Mark Arcand, der seine Schwester und seinen Neffen bei den Angriffen verloren hat.

Zu einem Motiv konnte die Polizei noch keine Aussage machen. "Es hat den Anschein, dass einige der Opfer gezielt und einige zufällig ausgewählt wurden", sagte Polizeisprecherin Rhonda Blackmore. "Daher wäre es zum jetzigen Zeitpunkt äußerst schwierig, ein Motiv zu nennen."

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau nannte die Angriffe in einer Videobotschaft "herzzerreißend". "Diese Art von Gewalt hat keinen Platz in unserem Land", sagte Trudeau. Leider aber seien "Tragödien wie diese" in den vergangenen Jahren "nur allzu alltäglich geworden". Die Bundesregierung in Berlin sprach von einem "brutalen Messerangriff". Die Tat "erschüttert den Bundeskanzler und die Bundesregierung sehr", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.