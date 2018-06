Panorama

Kurzschluss mit Folgen: Flugbetrieb am Hamburger Airport fraglich

Hamburgs Flughafen ist der fünftgrößte in Deutschland. Jährlich nutzen ihn rund 17 Millionen Menschen. Seit Sonntagvormittag geht allerdings nichts mehr. Ein Kurzschluss legt den Airport lahm. Die Ursache ist noch unklar.

Ein Stromausfall hat den Betrieb am Hamburger Flughafen komplett lahmgelegt. Tausende Passagiere konnten ihre Urlaubsreise nicht antreten, Airlines und der Flughafen organisierten für die gestrandeten Menschen Notunterkünfte. Nichts geht mehr, hieß es ab Sonntagvormittag nach einem Kurzschluss in der Hauptstromversorgung. Man habe sich gezwungen gesehen, den Betrieb einzustellen, teilte der Flughafen mit.

In der Nacht zu Montag arbeiteten laut Flughafen-Sprecherin Stefanie Harder Techniker weiter mit Hochdruck daran, die Ursache des Kurzschlusses zu beheben. Dieser hatte zu einem Stromausfall und in der Folge zur Einstellung des Betriebs geführt. Am Morgen soll feststehen, ob wieder regulär Maschinen starten und landen können. "Wir entscheiden um 3.00 Uhr, ob wir normal mit dem Flugbetrieb um 6.00 Uhr starten", sagte Harder.

Anwohner bieten Hilfe an

Tausende Passagiere hatten stundenlang teils vor dem Gebäude ausgeharrt, in der Hoffnung, doch noch abfliegen zu können. Von den Flugausfällen dürften nach Angaben des Flughafens mehr als 30 000 Passagiere betroffen gewesen sein. Nach Angaben von Harder campierten kurz vor 23.00 Uhr rund 90 Passagiere auf bereitgestellten Feldbetten im sogenannten Terminal Tango. Andere seien in Hotels untergekommen oder hätten das Angebot von Anwohnern angenommen, bei ihnen die Nacht zu verbringen. "Die Hilfsbereitschaft ist sehr hoch", sagte Harder.

Für einen sicheren Flugbetrieb benötige der Flughafen eine redundante Stromversorgung, also eine Hauptversorgung nebst Notstromaggregaten, erläuterte Flughafen-Sprecherin Katja Bromm. Da es am Vormittag einen Kurzschluss in der Hauptstromversorgung gegeben habe, habe ein sicherer Betrieb nicht mehr aufrecht erhalten werden können. Notstrom könne nur zur Überbrückung, aber nicht dauerhaft eingesetzt werden. Zur Ursache des Kurzschlusses machte die Sprecherin keine Angaben.

Der Flughafen arbeite mit Hochdruck daran, "diese Ausnahmesituation für unsere Gäste so schnell wie möglich zu beenden", berichtete Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler. Im NDR sagte er, er habe keine Anzeichen dafür, dass jemand von außen für den Kurzschluss verantwortlich sein könne.

Keine Starts seit dem Vormittag

Nach dem Stromausfall konnten nach Angaben des Flughafens von etwa 10.00 Uhr an keine Flugzeuge mehr starten oder landen. Zuvor waren am Morgen noch 37 Starts und 24 Landungen abgewickelt worden. Am Hamburger Flughafen gibt es laut Harder an normalen Tagen üblicherweise rund 200 Starts sowie 200 Landungen. Der Airport ist mit mehr als 17 Millionen Passagieren jährlich nach Angaben des Flughafenbetreibers der fünftgrößte in Deutschland.

Nach dem Stromausfall war der Flughafen geräumt worden, Hunderte Passagiere mussten sich zunächst vor dem Gebäude aufhalten. Der Ausfall traf zunächst das Terminal 2, es lag danach im Dunkeln. Dort hatten sich lange Schlangen vor den Schaltern gebildet. Die Passagiere wurden aufgefordert, ins Terminal 1 zu wechseln, wo zunächst noch die Klimaanlage funktionierte. Dann fiel auch dort der Strom aus.

