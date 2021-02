Frankfurt: Autofahrer fährt in Passanten

In Frankfurt am Main kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Ein Autofahrer rast in zwei Passanten, der Wagen überschlägt sich. Die zwei Männer sind wenig später tot. Viele Fragen bleiben jedoch offen.

Zwei Männer sind in Frankfurt von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Autofahrer sei von der Fahrbahn abgekommen und in die beiden Fußgänger gefahren, teilte die Polizei mit. "Es gibt keine Hinweise darauf, dass es sich nicht um einen Unfall handelte", sagte ein Sprecher. Es werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die beiden Fußgänger waren 31 und 40 Jahre alt. Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Alle drei waren in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Der Unfall passierte am Nachmittag auf einer breiten Kreuzung nahe des Frankfurter Südbahnhofs. Wo genau sich die Fußgänger befanden, sei noch unklar, sagte der Polizeisprecher auf Nachfrage. Es gebe dazu widersprüchliche Angaben.

Dem Autofahrer wurde Blut entnommen, es werde auch untersucht, ob Drogen im Spiel waren. Dies sei Standard bei tödlichen Unfällen. Das Auto hatte sich überschlagen, nachdem es die beiden Männer erfasst hatte, und war auf der Straße liegen geblieben.