Am Montag war Castex in Belgien und traf dort unter anderem Premierminister De Croo. Der muss nun ebenfalls kurzfristig in Quarantäne.

Frankreichs Premierminister Castex hat sich mit Corona infiziert. Kurz vor dem positiven PCR-Test hatte er sich noch mit mehreren Mitgliedern der belgischen Regierung getroffen. Sie sind nun ebenfalls in Isolation.

Frankreichs Premierminister Jean Castex hat sich nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne begeben. Die Agenda des Premiers werde so angepasst, dass er seine Aktivitäten während seiner zehntägigen Isolation fortsetzen könne, teilte sein Büro am Montagabend mit. Castex hatte am Vormittag seinen belgischen Amtskollegen Alexander De Croo in Brüssel getroffen. Dieser begab sich ebenfalls in Selbstisolation.

Der 56-jährige Premierminister erfuhr laut seinem Büro nach seiner Rückkehr aus Brüssel am Montagnachmittag, dass ein Corona-Test bei seiner elfjährigen Tochter positiv ausgefallen war. Er habe daraufhin "sofort einen PCR-Test gemacht, der positiv ausfiel". Den Besuch in Brüssel am Vormittag hatte Castex gemeinsam mit mehreren französischen Regierungsmitgliedern absolviert, darunter Innenminister Gérald Darmanin und Europa-Staatssekretär Clément Beaune. Belgiens Regierungschef De Croo und vier weitere Regierungsmitglieder begaben sich angesichts ihres Kontakts mit Castex in Quarantäne. Am Dienstagmorgen werde De Croo einen PCR-Test machen, hieß es.

Es ist das erste Mal seit Beginn der Pandemie, dass ein Corona-Test bei Castex positiv ausfiel. Der Premierminister hatte im Frühling seine zweite Corona-Impfdosis erhalten. In Frankreich waren in der Vergangenheit schon mehrere ranghohe Politiker positiv auf das Coronavirus getestet worden, darunter im Dezember 2020 Präsident Emmanuel Macron. Damals musste sich ebenfalls Belgiens Regierungschef De Croo in Quarantäne begeben, der Macron kurz zuvor getroffen hatte. Auch Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und Kulturministerin Roselyne Bachelot waren schon mit dem Coronavirus infiziert.

Wie in vielen anderen europäischen Staaten steigt auch in Frankreich die Zahl der Corona-Infektionen derzeit stark an. "Die fünfte Welle ist blitzschnell gestartet", sagte am Wochenende Regierungssprecher Gabriel Attal. Trotz der hohen Infektionszahlen ist die Lage in den französischen Krankenhäusern nach Behördenangaben aber stabil. In dem Land sind fast 75 Prozent der Menschen vollständig gegen Covid-19 geimpft. Derzeit läuft die Booster-Impfkampagne für über 65-Jährige und Menschen mit Vorerkrankungen. Ab dem 1. Dezember können auch die 50- bis 64-Jährigen ihre Auffrischungsimpfung erhalten.