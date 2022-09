Eine 19-jährige Brasilianerin hat an einem Tag Sex mit zwei Männern. Als sie schwanger wird und Zwillinge zur Welt bringt, bestätigen DNA-Tests: Die Kinder sind von unterschiedlichen Vätern und damit nur Halbgeschwister. Weltweit sind nur äußerst wenige solcher Fälle registriert.

Kuriose Überraschung im brasilianischen Mineiros: Dort ist laut einem Medienbericht im vergangenen Jahr eine Frau Mutter von Zwillingen geworden - und die Kinder stammen von zwei verschiedenen Vätern, wie sich später herausstellte. Laut Fernsehsender "Globo" ließ die 19-jährige Mutter acht Monate nach der Geburt einen Vaterschaftstest für ihre beiden Mädchen durchführen - und die Probe stimmte mit jeweils einem Mann überein. Den Angaben zufolge hatte die junge Frau am selben Tag mit beiden Männern Sex.

Der Vorgang mutet merkwürdig an, ist aber medizinisch zu erklären und wurde auch schon in Fachzeitschriften besprochen. "Solch eine Schwangerschaft entsteht, wenn zwei Eizellen derselben Frau von unterschiedlichen Männern befruchtet werden. In diesem Fall ist das Erbgut der Eltern unterschiedlich und auch die Eizellen der Mutter sind unterschiedlich. Die Babys entwickeln sich in derselben Schwangerschaft gemeinsam, aber einer jeweils eigenen Plazenta", erklärte ein Arzt dem brasilianischen Sender. Die Befruchtung der Eizellen müsse dafür binnen weniger Stunden stattfinden.

Es seien weltweit nur rund 20 Fälle einer solchen Überbefruchtung bekannt - und die sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. So berichteten Medien 2015, dass in einem Unterhaltsstreit in den USA ebenfalls herausgekommen sei, dass eine Frau Zwillinge von zwei verschiedenen Männern bekam, ein Jahr später ereignete sich ein solcher Fall in Vietnam. Dort hatte man zunächst fälschlicherweise vermutet, dass eines der Kinder im Krankenhaus vertauscht worden sein könnte.

"Ich war überrascht von den Ergebnissen. Ich wusste nicht, dass so etwas passieren kann. Sie sind sehr ähnlich", kommentierte die junge Frau aus Brasilien das überraschende Ergebnis der Vaterschaftstests. Laut "Globo" kümmert sich einer der Männer nun um beide Jungen.