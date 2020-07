Eine Frau, die im Missbrauchs-Skandal um Jeffrey Epstein ihr Schweigen bricht, erklärt in einem TV-Interview, dass auch Ghislaine Maxwell sie bis zu 30 Mal vergewaltigt habe. Die Partnerin des Millionärs sei "genauso teuflisch wie Epstein".

Eine nicht genannte Frau erzählt gegenüber dem US-Fernsehsender Fox News, das Epstein-Partnerin Ghislaine Maxwell sie in der Vergangenheit "20 bis 30 Mal" vergewaltigt habe. Nach Aussage der Frau begann der Missbrauch schon als sie 14 Jahre alt war. Sie erklärte dem Sender außdem: "Sie vergewaltige mich. Sie war genauso teuflisch wie Jeffrey Epstein." Ghislaine Maxwell ist in sechs Punkten angeklagt und vor kurzem festgenommen worden.

In dem exklusiven Interview schildert die Frau weiterhin, dass Maxwell sie mit Sexspielzeug und ihrer Fingern penetriert haben soll. "Frau Maxwell war eine Teilnehmerin und sie machte sehr deutlich, dass ich den Mund halten sollte, sonst würde meine Familie und ich selbst Schaden nehmen und mir Schaden zufügen."

Zudem berichtet sie, dass sie mit 16 Jahren von Epstein schwanger wurde und sie eine Abtreibung durchführen lies. Nun will sie gegen Ghislaine Maxwell aussagen, wie sie Fox erzählt: Sie wolle "definitiv aussagen", weil sie glaubt, dass Maxwell es "verdiene dort zu sein, wo sie heute ist." Dort solle sie für den Rest ihres Lebens bleiben.

Der Millionär Jeffrey Epstein soll über Jahre hinweg minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. Wenige Wochen nach seiner Festnahme wurde der 66-Jährige im vergangenen August in seiner New Yorker Gefängniszelle tot aufgefunden. In den Skandal um Epstein ist auch der britische Prinz Andrew verwickelt, der im Verdacht steht, sich strafbar gemacht zu haben. Dieser streitet allerdings sämtliche Vorwürfe gegen ihn ab.