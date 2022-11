Frau in Berlin von SUV erfasst und getötet

Polizei ermittelt Frau in Berlin von SUV erfasst und getötet

Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Buckow gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau am Donnerstagabend von einem Auto auf der Marienfelder Chaussee erfasst und mitgeschleift. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und starb noch am Unfallort.

Nach Angaben des Boulevardblatts "B.Z." soll das Auto in dem Neuköllner Ortsteil von der Feuerwehr angehoben worden sein, um die Frau zu befreien. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen sollen im Laufe des Vormittags folgen. Medienberichte, wonach die Frau von dem Fahrzeug 500 Meter weit mitgeschleift worden sein soll, bestätigte der Feuerwehrsprecher nicht. Die Meterangabe stimme nicht.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen SUV der Marke Renault. Der Fahrer habe den Wagen Zeugenaussagen zufolge zunächst nicht gestoppt, als er die Frau erfasst hatte. Erst Passanten sollen ihn letztendlich zum Abstellen des Fahrzeugs gebracht haben. In dem SUV befanden sich laut dem Bericht ein Mann und eine Frau. Zeugen, die in einem Bus saßen und den Unfall mitansahen, mussten demnach von einer Seelsorgerin betreut werden.