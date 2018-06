Panorama

Täter auf der Flucht: Frau in NRW niedergestochen

Ein Park mitten in der Innenstadt von Viersen in Nordrhein-Westfalen. Eine Frau wird mit einem Messer verletzt - so schwer, dass sie den Angriff nicht überlebt. Eine Mordkommission der Polizei sucht nach einem Mann mit "nordafrikanischem Aussehen".

Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine junge Frau in Viersen am Niederrhein fahndet die Polizei unter Hochdruck nach dem mutmaßlichen Täter. Nach Polizeiangaben wurde die zunächst nicht identifizierte Frau in einem Park mit einem Messer verletzt. Sie starb später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Die Polizei suchte am Nachmittag mit einem Großaufgebot nach dem mutmaßlichen Täter. Eine Mordkommission wurde gebildet. Der Park Casinogarten, in dem die Frau niedergestochen wurde, liegt mitten in der Viersener Innenstadt.

"Wir setzen alles daran, die Identität zu klären und ihn zu fassen", sagte eine Polizeisprecherin. Auch die Identifizierung des Opfers laufe auf Hochtouren. Die Polizei fahndete nach eigenen Angaben nach einem etwa 1,70 Meter großen Mann mit "nordafrikanischem Aussehen" und schwarzen, glänzenden Haaren. Er trägt schwarze Kleidung und dunkle Schuhe. Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt.

"Hilfe, Hilfe, Hilfe"

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich bestürzt: "Es ist erschreckend, was heute Mittag in Viersen passiert ist", teilte er mit. "Dass eine junge Frau in einem öffentlichen Park tödlich verletzt wurde, macht mich tief betroffen."

Laut der "Bild"-Zeitung war die getötete Frau um die 20 Jahre alt. Ein Obdachloser habe heute Mittag den Notruf gewählt. Der Mann sagte n-tv, er habe auf einmal gesehen, wie sie um die Ecke gelaufen kam, sie habe "Hilfe, Hilfe, Hilfe" geschrien. "Und dann sind wir auch sofort hingelaufen, wir haben gar nicht überlegt", so der Augenzeuge. Die Frau sei blutüberströmt gewesen. Er habe versucht, "die Wunden ein bisschen abzudrücken". Dann habe er Polizei und Feuerwehr gerufen.

